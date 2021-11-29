"Продвигают своих": не все зрители остались довольны финалом Танців з зірками

Реакция Сети на победу Артура Логая в "Танцях з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Второе место досталось Ольге Харлан и Дмитрию Дикусару, а бронзовое место заняли Константин Войтенко и его партнерша Роксоляна Маланчук. Мы подробно рассказывали, как прошел 13-й эфир шоу, а также днем ранее мы писали, какие две маски рассекретили в шестом выпуске шоу-детектива "Маска" на телеканале "Украина".

В соцсетях поздравляют пару-победителя, многие зрители уверены, что победа Артура Логая и Анна Карелиной – заслуженная. Пара всегда получала высокие баллы от судей, в их адрес всегда звучала похвала.

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Анна Карелина и Артур Логай в финале "Танців з зірками" / Фото: YouTube

Однако не все довольны результатами суперфинала "Танців з зірками". Пользователи считают, что кубок должен был достаться другому актеру – Константину Войтенко.

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"Победа была Кости Войтенко. Этот сезон одно расстройство"

"Вообще не согласен"

"Ужас"

Скриншот: instagram.com/tanci1plus1

А кому-то из зрителей было известно заранее, что победит Артур. Более того, зрители уверены, что победа была спланирована:

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"Нет, по намекам было понятно, что он выиграет, но сейчас более видно, что все договорено заранее"

Скриншот: instagram.com/tanci1plus1

Но все же многие, как мы уже отметили выше, рады такому финалу и считают Артура и Анну заслуженными победителями:

"Самый незвездный сезон шоу, но точно сильнейший из последних (конкурентный, без явного фаворита). И все три пары-финалисты – достойные, но победила лучшая паря, именно пара. Честно".

Скриншот: instagram.com/tanci1plus1