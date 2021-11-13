Виробляв елітний алкоголь і написав книгу – що відомо про чоловіка Періс Гілтон?

Періс Гілтон та підприємець Картер Реум пов'язали себе узами шлюбу / Фото: Инстаграм

Кілька днів тому світська левиця вийшла заміж за американського підприємця та письменника Картера Реума.

Картер, як і Періс, із досить забезпеченою родиною. Його батько Роберт Реум був впливовим бізнесменом, який займався цивільними справами та благодійністю у Чикаго.

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40-річний Реум – засновник інвестиційної фірми. Підтримує кілька стартапів та володіє взуттєвим брендом Rothy's. В 2018 рокі він опублікував книгу, написану у співавторстві з його братом Кортні, під назвою "Скоротіть свій стартап: десять способів прискорити підприємницький успіх". Раніше чоловік також контролював виготовлення натурального алкоголю .

Хілтон та Реум почали зустрічатися у грудні 2019 року / Фото: Инстаграм

Щодо освіти Картера – він є випускником Колумбійського університету, де здобув бакалаврський ступінь з економіки та бізнесу у 2003 році. Картер часто з'являється в ефірі американських телеканалів із коментарями на тему технологічних перспектив.

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Хілтон та Реум почали зустрічатися два роки тому взимку. Вони познайомилися через спільних друзів і вже довгий час перебувають у одному колі спілкування. Пара веде розкішне життя, наприклад, минулий Новий рік вони провели подорожуючи Карибським морем.

З першого побачення я зміг дізнатися справжню Періс. Вона добра, розумна, цілеспрямована, щира та дивовижна жінка, – каже чоловік знаменитості.

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