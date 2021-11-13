Производил элитный алкоголь и написал книгу – что известно о муже Пэрис Хилтон?

Пэрис Хилтон и предприниматель Картер Реум связали себя узами брака / Фото: Инстаграм
Несколько дней назад светская львица вышла замуж за американского предпринимателя и писателя Картера Реума.
Картер, как и Пэрис, с довольно обеспеченной семьи. Его отец Роберт Реум был влиятельным бизнесменом, который занимался гражданскими делами и благотворительностью в Чикаго.
40-летний Реум – основатель инвестиционной фирмы. Поддерживает несколько стартапов и владеет обувным брендом Rothy's. В 2018 году он опубликовал книгу, написанную в соавторстве с его братом Кортни, под названием "Сократите свой стартап: десять способов ускорить предпринимательский успех". Ранее мужчина также контролировал изготовление натурального алкоголя.
Что касается образования Картера – он является выпускником Колумбийского университета, где получил бакалаврскую степень по экономике и бизнесу в 2003 году. Картер часто появляется в эфире американских телеканалов с комментариями на тему технологических перспектив.
Хилтон и Реум начали встречаться два года назад зимой. Они познакомились через общих друзей и уже довольно долгое время находятся в одном кругу общения. Пара ведет роскошную жизнь, к примеру, прошлый Новый год они провели путешествуя по Карибскому морю.
С самого первого свидания я смог узнать настоящую Пэрис. Она добрая, умная, целеустремленная, искренняя и удивительная женщина, – говорит супруг знаменитости.
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