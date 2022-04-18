"Зникла" княгиня Монако опублікувала фото з родиною: люди знову побачили каверзу

В Мережі знову обговорюють першу пару Монако / Фото: Getty Images

Сьогодні ми ділилися з вами красивими кадрами святкування Великодня у західних знаменитостей . Окремо хочемо звернути увагу на монаршу родину Монако.

Як і монархи Британії, князі Монако завжди з великим трепетом підходять до важливих релігійних свят. Вони вітають підданих та озвучують важливі моменти, які треба знати всім у контексті свята. На цей раз княгиня Монако Шарлен нагадала про себе, опублікувавши душевні фото із сім'єю: дітьми та чоловіком, князем Альбером, на честь Великодня.

Реклама

Чому фото герцогині Шарлен викликає занепокоєння шанувальників? Справа в тому, що за останній рік дружина князя пропадала на кілька місяців із поля зору публіки. Буквально у березні вона знову прилетіла до чоловіка та дітей після тривалої відсутності. Офіційно повідомлялося, що у травні минулого року Шарлен тяжко захворіла під час поїздки до Південної Африки і після того перенесла кілька операцій. Потім на якийсь час вона поверталася і знову пропадала за кордоном.

У зв'язку з цим виникало безліч версій і навіть теорій змови. Писали, що княгиня Шарлен перебувала у закритому закладі Paracelsus Recovery, де лікують від різного роду залежностей і розладів психіки. Але офіційного підтвердження чуток не було.

Реклама

Княжа родина Монако / Фото: www.instagram.com/hshprincesscharlene

За іншою версією, у відносинах пари Шарлен та князя Альбера проблеми тому княгиня брала час на подумати. Пара виховує двох дітей: двійнят Жака та Габріеллу.

Як би там не було, але і на новому фото шанувальники побачили, що Шарлен Віттсток виглядає досить втомленою та знеможеною. Інші вважають кадр суто постановковим. Нібито вірити в сімейну ідилію не варто, мовляв, чого не вдієш, щоб не привертати зайву увагу до особистого життя. А вся правда залишиться за зачиненими дверима.

Справжні шанувальники знаменитої пари сподіваються, що у них міцний шлюб та їхні стосунки витримають усі негаразди.

Реклама

Також не пропустіть подробиці, як Меган Маркл порушила одразу кілька королівських правил.

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.