"Зникла" княгиня Монако опублікувала фото з родиною: люди знову побачили каверзу

В Мережі знову обговорюють першу пару Монако / Фото: Getty Images
Сьогодні ми ділилися з вами красивими кадрами святкування Великодня у західних знаменитостей . Окремо хочемо звернути увагу на монаршу родину Монако.
Як і монархи Британії, князі Монако завжди з великим трепетом підходять до важливих релігійних свят. Вони вітають підданих та озвучують важливі моменти, які треба знати всім у контексті свята. На цей раз княгиня Монако Шарлен нагадала про себе, опублікувавши душевні фото із сім'єю: дітьми та чоловіком, князем Альбером, на честь Великодня.
Чому фото герцогині Шарлен викликає занепокоєння шанувальників? Справа в тому, що за останній рік дружина князя пропадала на кілька місяців із поля зору публіки. Буквально у березні вона знову прилетіла до чоловіка та дітей після тривалої відсутності. Офіційно повідомлялося, що у травні минулого року Шарлен тяжко захворіла під час поїздки до Південної Африки і після того перенесла кілька операцій. Потім на якийсь час вона поверталася і знову пропадала за кордоном.
У зв'язку з цим виникало безліч версій і навіть теорій змови. Писали, що княгиня Шарлен перебувала у закритому закладі Paracelsus Recovery, де лікують від різного роду залежностей і розладів психіки. Але офіційного підтвердження чуток не було.
За іншою версією, у відносинах пари Шарлен та князя Альбера проблеми тому княгиня брала час на подумати. Пара виховує двох дітей: двійнят Жака та Габріеллу.
Як би там не було, але і на новому фото шанувальники побачили, що Шарлен Віттсток виглядає досить втомленою та знеможеною. Інші вважають кадр суто постановковим. Нібито вірити в сімейну ідилію не варто, мовляв, чого не вдієш, щоб не привертати зайву увагу до особистого життя. А вся правда залишиться за зачиненими дверима.
Справжні шанувальники знаменитої пари сподіваються, що у них міцний шлюб та їхні стосунки витримають усі негаразди.
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