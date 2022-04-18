Кардашяни, Обама, Гопкінс та інші: як знаменитості відзначили католицьку Пасху?

Підбиваємо підсумки найважливішого свята весни. Як зірки відзначили католицький Великдень, дивіться у нашому матеріалі

Зірки яскраво провели святковий день / Фото: Instagram

За традицією, збираємо найяскравіші кадри святкування західних зірок, які відзначають католицьку Пасху . Можливо, ви зможете знайти натхнення з декору і для прийдешнього православного Великодня, який у своїй більшості відзначають українці.

Сімейство Кардашян

Сімейство Кардашян, за традицією, з розмахом відзначає Великдень. Вони організовують розваги для дітей та згодом у сімейному колі проводять час.

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Кім Кардашян

Зірка реаліті, яка боїться, що до мережі потрапить ще одна частина її секс-відео, показала красиві кадри святкування та великодні декору.

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знімок екрана Інстаграм Кім Кардашьян

Хлоє Кардашян

Королівська родина Велибританії

Монарша сім'я Великобританії відвідала Великодню службу, правда, вперше за 50 років не була присутня королева. Також не було принца Чарльза із дружиною.

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Королівська родина Великобританії відвідала Пасхальну службу / Фото: Getty Images

Шеннен Доерті

Вкотре привернула увагу до України голлівудська актриса та зірка "Беверлі-Хіллз, 90210" Шеннен Доерті, опублікувавши фото у кольорах українського прапора.

Ентоні Гопкінс

Не пропустіть кумедне відео від культового актора.

Меттью Макконахі

Голлівудський актор привітав усіх тематичним фото.

Мерайя Кері

Знаменита співачка показала цілу пасхальну виставу для своїх спадкоємців.

Кейт Гадсон

Тіффані Тіссен

Зірка серіалу "Беверлі-Хіллз, 9010" показала зворушливі кадри із сім'єю.

скріншот з Інстаграм актриси

А також поділилася рецептами улюблених великодніх страв.

Сінді Кроуфорд

Легендарна модель поділилася фотографією головного символу свята.

скріншот з Інстаграм Сінді Кроуфорд

Зої Дешанель

Ешлі Грем

Модель показала кадри зі старшим сином, що підріс. Він, як і всі діти в США, шукав подарунки від великоднього кролика.

Дрю Беррімор

Гіларі Дафф

Зірка кіно Гіларі Дафф також весело проводила час із дітьми.

Гіларі Дафф з дітьми / Фото: instagram/hilaryduff/

Геллі Беррі

Гвен Стеффані

Популярна співачка показала смішне відео із чоловіком, музикантом Блейком Шелтоном.

Керрі Вашингтон

Барак Обама

Колишній президент США виявив на честь свята архівні сімейні фото.

Дженна Дьюен

Сподіваємось, святкові знімки із життя зірок трохи підняли вам настрій!

Також у Мережі обговорюють, як Меган Маркл одним виходом порушила кілька королівських правил.

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