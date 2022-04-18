"Пропавшая" княгиня Монако опубликовала фото с семьей: люди опять увидели подвох

В Сети снова обсуждают первую пару Монако / Фото: Getty Images

Сегодня мы делились с вами красивыми кадрами празднования Пасхи у западных знаменитостей. Отдельно хотим обратить внимание на монаршую семью Монако.

Как и монархи Британии, князья Монако всегда с большим трепетом подходят к важным религиозным праздникам. Они поздравляют подданных и озвучивают важные моменты, которые надо знать всем в контексте праздника. В этот раз княгиня Монако Шарлен напомнила о себе, опубликовав душевные фото с семьей: детьми и мужем, князем Альбером, в честь Пасхи.

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Почему фото герцогини Шарлен вызывает беспокойство у поклонников? Дело в том, что за последний год жена князя пропадала на несколько месяцев из поля зрения публики. Буквально в марте она снова прилетела к мужу и детям после длительного отсутствия. Официально сообщалось, что в мае прошлого года Шарлен тяжело заболела во время поездки в Южную Африку и после там перенесла несколько операций. Затем на время она возвращалась и снова пропадала за границей.

В связи с этим появлялось множество версий происходящего и даже теорий заговора. Писали, что княгиня Шарлен находилась в закрытом учреждении Paracelsus Recovery, где лечат от разного рода зависимостей и расстройств психики. Но официального подтверждения слухов не было.

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Княжеская семья Монако / Фото: www.instagram.com/hshprincesscharlene

По другой версии, в отношениях пары Шарлен и князя Альбера проблемы, поэтому княгиня брала время на подумать. Пара воспитывает двоих детей: двойняшек Жака и Габриэллу.

Как бы там ни было, но и на новом фото поклонники увидели, что Шарлен Уиттсток выглядит довольно уставшей и изнеможденной. Другие же считают кадр сугубо постановочным. Якобы верить в семейную идиллию не стоит, мол, чего не сделаешь, чтобы не привлекать лишнее внимание к личной жизни. А вся правда останется за закрытыми дверями.

Истинные поклонники знаменитой пары надеются, что у них крепкий брак и их отношения выдержат все невзгоды.

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