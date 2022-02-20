Кожен вважає, що він – цензура: Маша Єфросініна – про скандали на Нацвідборі та хейт у соцмережах

Можна було не стежити за Нацвідбором на "Євробачення" від України, адже всі соцмережі раз у раз рясніли заголовками та невтішними коментарями у бік організаторів. Нагадаємо, що Аліна Паш не представлятиме Україну на конкурсі через порушення правил. Наразі також йдуть переговори і, можливо, нашим представником буде Kalush Orchestra. Про це буде оголошено вже завтра.
Скандали не припиняються, хвиля обговорення та засудження на піку. І тепер своєю думкою на тему поділилася ведуча Нацвідбору Маша Єфросініна. В інстаграм-сторіз вона заявила, що вона не має претензій до своєї роботи на заході.
Але ведуча висловила занепокоєння з приводу того, яке судилище врешті-решт влаштували ведучим після всіх невдач Нацвідбору, хоч вина за проколи лежить не на них.
Далі по темі
Єфросініна наголосила на тому факті, що живе з відчуттям того, як сильно змінився світ і як легко тепер стати об'єктом хейту, загального несхвалення та ненависті.
Ми продовжуємо стежити за ситуацією.
Нагадаємо, Суспільне звільнило голову оргкомітету Нацвідбору Ярослава Лодигіна.