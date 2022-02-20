Кожен вважає, що він – цензура: Маша Єфросініна – про скандали на Нацвідборі та хейт у соцмережах

Ситуація з Національним відбором на "Євробачення", як і раніше, не відпускає українців. І через тиждень після заходу своєю думкою поділилася ведуча Маша Єфросиніна

Маша Єфросініна відповіла на питання прихильників / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Можна було не стежити за Нацвідбором на "Євробачення" від України, адже всі соцмережі раз у раз рясніли заголовками та невтішними коментарями у бік організаторів. Нагадаємо, що Аліна Паш не представлятиме Україну на конкурсі через порушення правил. Наразі також йдуть переговори і, можливо, нашим представником буде Kalush Orchestra. Про це буде оголошено вже завтра.

Скандали не припиняються, хвиля обговорення та засудження на піку. І тепер своєю думкою на тему поділилася ведуча Нацвідбору Маша Єфросініна. В інстаграм-сторіз вона заявила, що вона не має претензій до своєї роботи на заході.

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скріншот з інстаграм Маші Єфросініної

Але ведуча висловила занепокоєння з приводу того, яке судилище врешті-решт влаштували ведучим після всіх невдач Нацвідбору, хоч вина за проколи лежить не на них.

скріншот з інстаграм Маші Єфросініної

Єфросініна наголосила на тому факті, що живе з відчуттям того, як сильно змінився світ і як легко тепер стати об'єктом хейту, загального несхвалення та ненависті.

скріншот з інстаграм Маші Єфросініної

Ми продовжуємо стежити за ситуацією.

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Нагадаємо, Суспільне звільнило голову оргкомітету Нацвідбору Ярослава Лодигіна.