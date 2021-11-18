Проти Болдвіна подано ще один позов. Сцени зі стріляниною не мало бути

Проти Алека Болдвіна подали ще один позов / Фото: Getty Images, Скріншот з YouTube

Помічниця режисера Мемі Мітчелл подала позов проти Алека Болдвіна, продюсера фільму та техніка зі зброї. Про це пише ВВС.

За словами Мітчелл, у сценарії фільму не було епізоду зі стріляниною з пістолета. Знімальній групі необхідно було зняти три великі плани: очі актора, пляма крові на плечі Болдвіна, і "момент, коли він опускає руку до кобури та витягує револьвер".

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У сценарії нічого не говорилося про те, що Болдвін чи будь-хто інший повинен був вистрілити зі зброї, – стверджує Мітчелл.

Алек Болдвін на знімальному майданчику після трагедії / Фото: Santa Fe New Mexican

Алек Болдвін поки що не прокоментував звинувачення помічниці режисера.

Зазначимо, це не перший позов проти актора та знімальної групи . Головний світлооператор вестерну "Ржавчина" Серж Світний звинуватив команду в недбалості. На думку Світного, Боулдвін повинен був особисто перевірити ще раз реквізитний пістолет.

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Що відомо про трагедію?

Нещасний випадок стався під час зйомок однієї зі сцен нового фільму Ржавчіна . Алек Болдвін стріляв з пістолета, який мав бути заряджений холостими патронами.

Внаслідок пострілу постраждали двоє людей. Режисер картини Джоел Соуза був поранений у ключицю, його госпіталізували, але згодом виписали з лікарні. Операторка Галина Гатчинс отримала тяжке поранення . Її доправили до лікарні, де вона померла.

У Галини залишилися чоловік та 9-річний син. Гатчінс була родом з України, але вже кілька років працювала і проживала в США.

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