Против Болдуина подан еще один иск. Сцены со стрельбой не должно было быть

Против Алека Болдуина подали еще один иск / Фото: Getty Images, Скриншот из YouTube
Помощник режиссера Мэми Митчелл подала иск против Алека Болдуина, продюсера фильма и техника по оружию. Об этом пишет BBC.
По словам Митчелл, в сценарии фильма не было эпизода со стрельбой из пистолета. Съемочной группе необходимо было снять три крупных плана: глаза актера, пятно крови на плече Болдуина, и "момент, когда он опускает руку к кобуре и вытаскивает револьвер".
В сценарии ничего не говорилось о том, что Болдуин или кто-либо другой должен был выстрелить из оружия, – утверждает Митчелл.
Алек Болдуин пока не прокомментировал обвинение помощника режиссера.
Отметим, это не первый иск против актера и съемочной группы. Главный светооператор вестерна "Ржавчина" Серж Светной обвинил команду в халатности. По мнению Светного, Боулдин должен был лично перепроверить реквизитный пистолет.
Что известно о трагедии?
Несчастный случай произошел во время съемок одной из сцен нового фильма Ржавчина. Алек Болдуин стрелял из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами.
В результате выстрела пострадало двое людей. Режиссер картины Джоэл Соуза был ранен в ключицу, его госпитализировали, но позже выписали из больницы. Оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение. Ее доставили в больницу, где она скончалась.
У Галины остались супруг и 9-летний сын. Хатчинс была родом из Украины, но уже несколько лет работала и проживала в США.
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