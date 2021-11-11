Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Україна - Болгарія: онлайн 📲 Операція Цифровізація 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич

Безос vs Ді Капріо

Гра в кальмара 2

Новий Холостяк

Ротару та Крим

Шоу "Маска". Сезон 2

Хаєк і привиди
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Друг Галини Гатчинс, на руках якого вона померла, подав до суду на Алека Болдвіна

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
11 листопада, 14:14
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Член знімальної групи фільму "Іржа" Серж Світний подав позов проти кількох колег, включаючи актора Алека Болдвіна, який опинився в центрі фатальної стрілянини на знімальному майданчику
Близький друг Галини Гатчинс подав до суду на 22 колег
Близький друг Галини Гатчинс подав до суду на 22 колег / Фото: Facebook

Позов Світного був поданий у Лос-Анджелесі проти співробітників, які працювали над фільмом, включаючи продюсерів та двох членів знімальної групи. Він раніше вже звинувачував їх у недбалості, яка викликала в нього "серйозні емоційні потрясіння" та призвела до трагічних наслідків.

У мене серце розривалося, коли в моїх обіймах плакала мати, яка досі не розуміє, як їй пережити втрату своєї дитини, – поділився чоловік на своїй сторінці у Facebook.

Серж Світний сказав, що тримав Галину за голову, коли вона вмирала, і куля, яка вбила дівчину, ледь не влучила в нього.

Реклама

Я стояв пліч-о-пліч з нею під час цього фатального пострілу, який забрав її життя і поранив режисера Джоела Соуза. Я тримав її, і кров Галини була в мене на руках. Хочу розповісти свою думку, чому так сталося. Вважаю, що маю на це право, – пише Світной.

Фото: Facebook

У позові, поданому до суду вищої інстанції, названо імена майже двох десятків обвинувачених. Окрім Болдвіна у цьому списку Девід Холлс – помічник режисера, який вручив актору пістолет, і Ханна Гутьєррес-Рід – вона відповідала за зброю.

У них ніколи не мало бути бойових патронів на цьому знімальному майданчику, – заявив адвокат Сержа Гері Дордік учора на прес-конференції.

Це перше судове звинувачення, пов'язане з трагедією, що сталася 21 жовтня, внаслідок якої загинула кінематографістка Галина Гатчинс та був поранений режисер.

Читайте також:

Реклама

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Цитата дня

Ми мали конфлікт з однією дуже впливовою людиною в Одесі. Стався інцидент

Світлана Лобода українська співачка
Відверті коментарі зірки
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Сольник зірки
MARUV
13 листопада / 20:00
Головні концерти листопада
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти