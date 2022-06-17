Прямо в серце: Jerry Heil та аlyona аlyona випустили пісню про питання, які мучають українців (відео)

Jerry Heil та alyona alyona представили пісню "Чому?"

З початку повномасштабної війни Jerry Heil та аlyona аlyona записали три зворушливі треки. Останній з них присвячений пошуку відповідей на болючі для українців питання. Пісня так і називається "Чому?".

В мене є дуже багато запитань, на які дійсно мені складно зараз шукати відповіді, але я їх шукаю, саме через те, щоб розставити у своїй голові все по полицях і зрозуміти як жити далі. Я дуже часто зустрічаю людей, в яких виникають такі самі запитання і дуже хочеться, щоб наше нове суспільство, яке формується тут і тепер, давало відповіді на ці питання не такою ціною якою дає зараз, – розповіла реп-виконавиця про прем'єру.

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Зокрема, у синглі можна почути такі питання: "Кому Бог відкриє карман повний істини?", "Чому ми йдемо на невивчені відстані?", "Скільки ще пролитись має крові?" тощо. Справді, в українців за час війни накопичилось море запитань, відповіді на яких досі, на жаль, не знайдені. Але ми віримо, що скоро істина стане відомою.

аlyona аlyona пояснила, що з приходом війни вони з Jerry Heil усвідомили, що найкраще благо в світі — це служити та проявляти любов.

Усі істини — прості. Рідна земля не має аналогів. Інтуїція — це голос душі. І якщо повторювати ці істини собі зранку і перед сном, якщо чути себе, якщо любити, не очікуючи любові, якщо шанувати рідну землю, то і простір навколо вас буде чистий, як джерельна вода, – наголосила зірка українського репу.

Фанати в захваті від нової роботи артисток. Меломани зазначили, що пісня влучила прямо в серце:

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Нереально пронизливо! Браво.

Дівчата, в саме серце.

Дівчата, ви фантастичні! Пісня неймовірна!

Так ви гарно співаєте разом. Молодці дівчата!

Скріншот Instagram

До речі, нещодавно Артем Пивоваров і DOROFEEVA презентували чуттєвий дует на вірші Шевченка.

Також ми писали, що Павло Зібров випустив пронизливу пісню про те, як мільйони українців залишили свої домівки.