Крик души миллионов украинцев: Павло Зибров выпустил пронзительную песню

Украинский певец выпустил композицию о том, как миллионы украинцев покинули свои дома. Песня получила название "Я так хочу додому"

Павел Зибров выпустил трогательную песню об украинцах, которые покинули свои дома / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Автором музыки выступил сам Павел Николаевич, а автором текста является Петр Мага – украинский автор песен и телеведущий.

Эта песня – крик души миллионов украинцев, которые были вынуждены из-за войны покинуть свои дома и мечтают обнять своих родных дома, там, где все знакомо, где всегда нужны, – говорится в описании к песне.

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"До слез", "Супер", "Очень чувственно", "Очень красивая песня", – пишут поклонники творчества Павла Зиброва в комментариях под его публикацией в Instagram.

Скриншот: Instagram

Напомним, недавно Павла Зиброва крупно подставили. На своей странице в Instagram знаменитый украинский певец разместил фото – кадр из видео, на котором якобы он выступает на одном из мероприятий.

Как оказалось, это двойник Павла Николаевича, хотя многие поклонники певца подумали, что на кадрах – реальный Зибров. Народный артист поспешил объяснить ситуацию.