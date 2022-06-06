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Крик души миллионов украинцев: Павло Зибров выпустил пронзительную песню

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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6 июня, 20:32
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Украинский певец выпустил композицию о том, как миллионы украинцев покинули свои дома. Песня получила название "Я так хочу додому"
Павел Зибров выпустил трогательную песню об украинцах, которые покинули свои дома
Павел Зибров выпустил трогательную песню об украинцах, которые покинули свои дома / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Автором музыки выступил сам Павел Николаевич, а автором текста является Петр Мага – украинский автор песен и телеведущий.

Эта песня – крик души миллионов украинцев, которые были вынуждены из-за войны покинуть свои дома и мечтают обнять своих родных дома, там, где все знакомо, где всегда нужны, – говорится в описании к песне.

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"До слез", "Супер", "Очень чувственно", "Очень красивая песня", – пишут поклонники творчества Павла Зиброва в комментариях под его публикацией в Instagram.

Скриншот: Instagram

Напомним, недавно Павла Зиброва крупно подставили. На своей странице в Instagram знаменитый украинский певец разместил фото – кадр из видео, на котором якобы он выступает на одном из мероприятий.

Как оказалось, это двойник Павла Николаевича, хотя многие поклонники певца подумали, что на кадрах – реальный Зибров. Народный артист поспешил объяснить ситуацию.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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