Птушкін, Данилко, Барських: весь перелік артистів, яким заборонили в'їзд до РФ на 50 років

Українським артистам заборонили в'їзд до РФ до 2072 року / Фото: Instagram

Росіяни продовжують створювати безглузді обмеження та списки. І якщо до цього українським артистам, які стали на бік правди, заборонили з'являтися на музичних каналах, то тепер влада РФ обмежила в'їзд для багатьох зірок.

За інформацією російських ЗМІ, українським артистам заборонили в'їзд до Росії до 2072 року ! У переліку "неугодних РФ" знаменитостей опинилися Андрій Данилко, Антон Птушкін, Дмитро Монатик та багато інших.

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Повний список заборонених у РФ артистів

Проте, стало відомо, поки що офіційну заборону на відвідування РФ підписали лише для блогера та ведучого "Орла та Решки" Антона Птушкіна. Нагадаємо, що мандрівник ще у перші дні війни записав відео, у якому розвінчав усі міфи пропаганди РФ.

Більше того, рашисти також запропонували додати до списку Валерія Меладзе та Віру Брежнєву, які також не захотіли бути частиною російської пропаганди та підтримали Україну.

Що ж, варто говорити, що після того, як Росія почала геноцид українського народу, ніхто з гідних музикантів та артистів не поїде виступати для орків. Їм залишається тільки Расторгуєв із березами та Басков із шарманкою!

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Нагадаємо, що раніше в Мережі вже обговорювали список із іменами неугодних путіністам українських артистів. Тоді співачка Надя Дорофєєва заявила, що пишається бути серед цих людей.