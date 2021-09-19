Пугачова і Галкін відсвяткували восьмиліття дітей у стилі Зоряних воєн (фото)

Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми Лізою і Гаррі / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Іменинники Ліза і Гаррі привітали зі своїм днем народження батьків, прочитавши для них вірш, який Максим Галкін зняв на відео, поки діти не бачили.

Після цього іменинники разом із батьками вирушили святкувати восьмиріччя в колі друзів. Примадонна та її чоловік порадували малят неймовірним шоу в стилі фільмів "Зоряні війни" – на святі навіть був Дарт Вейдер.

Фотографіями і відео Максим Галкін поділився в Instagram.

Діти були одягнені у все біле, а Алла Борисівна обрала для святкового вечора чорну довгу сукню. До родини також приєдналися Крістіна Орбакайте та її син зі своєю коханою.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

Дочка Пугачової також опублікувала в соцмережі знімки зі свята:

До слова, нещодавно онук Алли Борисівни – Нікіта Пресняков – повідомив, що у нього виявили доброякісну пухлину. Однак музикант постійно зайнятий роботою над декількома проеєктами.

Які таланти є у дітей зірок – дивіться в сюжеті:

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