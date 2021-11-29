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Аліна Гросу мало не загинула на репетиції концерту: Погано пристебнули

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
29 листопада, 16:36
В закладинки
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Виконавиця поділилася подробицями свого великого виступу. Під час підготовки з нею могла статися трагедія
Аліна Гросу могла впасти з великої висоти під час виконання трюку
Аліна Гросу могла впасти з великої висоти під час виконання трюку / Фото: Скріншот з YouTube, Инстаграм

Популярна співачка нещодавно здійснила заповітну мрію – зібрала багатотисячну публіку на концерті у Палаці "Україна". Крім сучасних композицій вона також виконала свій дитячий хіт.

Особливо шанувальників здивували акробатичні елементи, які Гросу, разом із професіоналами, наважилася виконати особисто. Як виявилося, під час прогону саме цього номера співачка могла отримати серйозні травми.

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На репетиції один раз піднялася – все супер, а вдруге погано пристебнула руку і з повітря кричу:"Випаду зараз, спустіть!", – згадує Аліна у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Аліна Гросу виконала акробатичні трюки на своєму концерті
Аліна Гросу виконала акробатичні трюки на своєму концерті / Фото: Инстаграм

Мотузки, за допомогою яких співачку піднімали на велику висоту, сильно передавили їй руку – від цього у Гросу з'явилося багато гематом.

Зараз все нормально майже, вже трохи зажило. А так руки сині у мене від канатів, – каже артистка.

Окрім цього, вибір вбрання теж був важливим етапом підготовки до концерту. Цим займалася ціла команда стилістів виконавиці. Вони вирішили повторно використати її образи з відомих кліпів, а також пошили нові сукні.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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