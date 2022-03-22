Путіна скоро "приберуть". Російський режисер Сокуров передбачив повалення президента-диктатора

Олександр Сокуров спрогнозував повалення Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні, скріншот

Майже місяць Україна протистоїть підлим та цинічним російським окупантам. Зірки з усього світу також намагаються нам допомагати у цій боротьбі. Зокрема, акторка Віра Фарміґа зачитала вірш Симоненка на підтримку українців, а Стінг разом з дружиною надали гуманітарну та фінансову допомогу.

І поки весь світ дає відсіч диктатору та його брехливим соратникам, режисер Олександр Сокуров озвучив прекрасний прогноз – Путіну залишилось недовго.

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На YouTube-каналі "Ещенепознер" відомий режисер заявив, що дії Кремля призведуть до фатальних та непоправних помилок, від яких постраждає російська культура, традиції, а також люди.

Сокуров вважає, що війна РФ проти України для Путіна закінчиться тим самим, чим і для царя в 1917 році внаслідок російської революції (все закінчилось поваленням монархії та становленням радянської влади). За словами режисера, це матиме погані наслідки для самих громадян РФ.

Олександр Сокуров каже, що путінська влада не поважає власний народ і нехтує життями громадян. Він зазначив, що своїми діями Путін та його прихильники "одягли петлю на шиї росіян", яким пропаганда страшено промила мізки.

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Я ніколи навіть не міг собі уявити, що держава може допустити перехід через кордони будь-якої коректності, будь-якої поваги до народу, будь-якої поваги до супротивника. Щоб така кількість злоби виходила від державного телебачення. Не просто пропаганди, а справжньої злоби. Я ніколи не бачив такого. У вас немає ніякого права зупиняти розвиток у цій країні і накидати зашморг на шиї молодих людей. У вас немає цього права, – висловився Сокуров.

Режисер упевнений, що Путіна скинуть з престолу упродовж двох місяців. Але одразу ситуація в РФ не покращиться, бо країні доведеться починати своє існування як держави з нуля.

Я припускаю, що на нас чекає через місяць-два. Я не буду говорити, тому що сказане може здійснитися, а у невимовного є можливість і не бути. Але поки ми йдемо тими ж темпами, як йшли, коли стався революційний переворот у Росії і повалення монархічного режиму... Це вихід у нульову точку. Це погано для всіх нас, – зауважив кінодіяч.

Олександр Сокуров – радянський і російський режисер документального та ігрового кіно, сценарист, оператор. Заслужений діяч мистецтв РФ та Народний артист Росії, повідомляє "Вікіпедія". Він є автором понад 40 художніх і документальних фільмів. Зокрема, Сокуров зняв фільми "Соната для Гітлера", "Московська елегія", "Бесіди із Солженіциним" та інші.



Нагадаємо, раніше Андрій Макаревич жорстко проїхався по Путіну через його хворобливі амбіції. Тим часом Ада Роговцева звинуватила президента РФ у ворожому ставленні росіян до українців.

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