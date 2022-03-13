Стинг вместе с Украиной! Музыкант пожертвовал украинцам средства и направил гуманитарную помощь

Британский музыкант активно поддерживает украинский народ и призывает остановить войну

Стинг вместе с супругой помогают Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Небезразличные звезды со всего мира продолжают поддерживать Украину, как только могут. Так, Мила Кунис вместе с Эштоном Катчером собирают финансовую помощь, а Эктор Хименес-Браво поддерживает украинских беженцев в Польше. Не остался в стороне от помощи и кумир миллионов Стинг.

Британский певец вместе с женой Труди Стайлер перечислили щедрую финансовую помощь благотворительному фонду Help Ukraine, который аккумулирует и переправляет гуманитарную помощь из Польши.

Реклама

Также, по словам со-организатора благотворительного фонда и бизнесмена Андрея Ставницера, звездная семья направила на польский склад фонда большую партию "гуманитарки" для украинских беженцев.

Музыкант с женой

Help Ukraine.center счастлив сообщить, что мы получили щедрую финансовую помощь от Sting и Trudie Styler, его жены, в поддержку нашей работы. Кроме того, семья Стинга отправляет на наш склад в Польше большую партию гуманитарной помощи из Великобритании: медикаменты, еду, одежду, теплые одеяла, необходимое для детей и их мам, которые убегают от конфликта и находятся в заложниках у войны, – говорится в сообщении .

Бизнесмен отметил, что знают это не конец. И Стинг с супругой продолжат помогать Украине.

Реклама

Отметим, благотворительный фонд Help Ukraine, организованный предпринимателями в первые дни войны. Фонд концентрируется на сборе гуманитарной помощи для пострадавших украинцев на складе вблизи украинско-польской границы и финансовой помощи Украине.

Кстати, Стинг был одним из первых, кто выступил в поддержку украинцев. Так, он исполнил свою песню Russians 1985 года, посвященную Холодной войне.

Кроме того, певец отказался выступать перед россиянами, поддерживающих путинский режим.

Реклама

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.