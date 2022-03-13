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Стинг вместе с Украиной! Музыкант пожертвовал украинцам средства и направил гуманитарную помощь

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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13 марта, 09:25
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Британский музыкант активно поддерживает украинский народ и призывает остановить войну
Стинг вместе с супругой помогают Украине.
Стинг вместе с супругой помогают Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Небезразличные звезды со всего мира продолжают поддерживать Украину, как только могут. Так, Мила Кунис вместе с Эштоном Катчером собирают финансовую помощь, а Эктор Хименес-Браво поддерживает украинских беженцев в Польше. Не остался в стороне от помощи и кумир миллионов Стинг.

Британский певец вместе с женой Труди Стайлер перечислили щедрую финансовую помощь благотворительному фонду Help Ukraine, который аккумулирует и переправляет гуманитарную помощь из Польши.

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Также, по словам со-организатора благотворительного фонда и бизнесмена Андрея Ставницера, звездная семья направила на польский склад фонда большую партию "гуманитарки" для украинских беженцев.

Музыкант с женой
Музыкант с женой

Help Ukraine.center счастлив сообщить, что мы получили щедрую финансовую помощь от Sting и Trudie Styler, его жены, в поддержку нашей работы. Кроме того, семья Стинга отправляет на наш склад в Польше большую партию гуманитарной помощи из Великобритании: медикаменты, еду, одежду, теплые одеяла, необходимое для детей и их мам, которые убегают от конфликта и находятся в заложниках у войны, – говорится в сообщении .

Бизнесмен отметил, что знают это не конец. И Стинг с супругой продолжат помогать Украине.

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Отметим, благотворительный фонд Help Ukraine, организованный предпринимателями в первые дни войны. Фонд концентрируется на сборе гуманитарной помощи для пострадавших украинцев на складе вблизи украинско-польской границы и финансовой помощи Украине.

Кстати, Стинг был одним из первых, кто выступил в поддержку украинцев. Так, он исполнил свою песню Russians 1985 года, посвященную Холодной войне.

Кроме того, певец отказался выступать перед россиянами, поддерживающих путинский режим.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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