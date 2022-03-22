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"Люди – прекрасні": актриса Вера Фармига зачитала стихотворение Симоненко в поддержку украинцев

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22 марта, 08:33
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Знаменитая голливудская актриса украинского происхождения в очередной раз восхищалась украинцами
Вера Фармига восхищается мужеством украинцев
Вера Фармига восхищается мужеством украинцев / Фото: instagram.com/verafarmiga

Прямо сейчас Украина страдает от военного вторжения России. Никто из нас не мог предположить, что мы будем жить в такое время, но реальность такова – каждый на своем месте старается приблизить победу над российским оккупантом. А эта статья призвана подарить дополнительную порцию вдохновения – в этот раз от Веры Фармиги.

Голливудская актриса украинского происхождения Вера Фармига снова поддержала украинцев в самое непростое время в современной истории. Она зачитала стихотворение Василия Симоненко "Люди – прекрасні" на украинском языке и опубликовала душевное видео в инстаграм, отметив, что безумно гордится единством и мужеством украинского народа.

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"Мы открыли наши сердца и души. Мы слышим вас, мы видим вас. И мы солидарны с вами. Украина – прекрасна и свободна! Вы защищаете прекрасную землю, боретесь и ежедневно восстаете против зла", – написала Вера Фармига.

Ранее артистка в соцсети, привлекая внимание всего мира к войне в Украине, уже публиковала многочисленные посты в поддержку – в частности отрывок гимна Украины, фото происходящего, советовала американцам посмотреть фильм "Зима в огне".

Мы благодарим актрису за неоценимую поддержку в этот непростой момент!

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Для тех, кто не в курсе, отметим, что Вера Фармига родилась в штате Нью-Джерси в семье эмигрантов из Украины — Майкла и Любомиры Фармиги. До шести лет Вера не говорила по-английски, училась в украинской греко-католической школе в городе Ньюарк, занималась украинскими народными танцами в фольклорном танцевальном ансамбле Syzokryli и была воспитанницей Пласта.

Напомним, вчера стало известно о том, что итальянцы Maneskin не приедут в Россию с концертами в рамках тура.

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Константин Мрочко – известный в ВСУ танкист-виртуоз, который в 2015-м вывел колонну через минное поле в Дебальцево. И в 2022-м, когда враг пришел на нашу землю, он пошел ее защищать. В жестокой битве под Киевом, уничтожив множество техники захватчиков, Костя погиб, ему было 38. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
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Сотрудники ГСЧС по всей стране мужественно спасают украинцев. Президент Зеленский наградил орденом «За мужество» спасателей службы гражданской защиты: старшего прапорщика Юрия Бородая, капитана Алексея Романенко, полковника Тараса Гордиенко, полковника Виктора Дарагана, майора Ивана Марица: “Вы делаете то же, что и наши военные – защищаете страну на своем месте”.
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Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
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Никита Добрынин Никита Добрынин
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Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
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Олег Собчук Олег Собчук
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