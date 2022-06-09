Пишнотіла модель Ешлі Грем записала підбадьорливе відео мамам, які не прийшли у форму після пологів

Ешлі Грем показала свою фігуру через п'ять місяців після пологів

В лютому пишнотіла красуня Ешлі Грем вдруге стала мамою – у неї народились хлопчики-близнюки Роман та Малачі.

Після важких домашніх пологів, які ледь не закінчились трагічно, моделі доводиться старанно займатись спортом та пильно слідкувати за своїм харчування, щоб якнайшвидше повернутись до роботи у фешн-індустрії.

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Через п'ять місяців після пологів Ешлі Грем вирішила знятись у спідній втягуючій білизні. У Instagram модель опублікувала відео, на якому вона в топі та трусах весело позує та показує післяпологові форми.

Також Ешлі звернулась до жінок, які після родів втратили свої колишні параметри. Модель заявила, що в будь-якому вигляді тіло представниць прекрасної статі – розкішне.

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Записую це відео для всіх мам, які не прийшли і, можливо, ніколи не прийдуть у форму, і для всіх, кому потрібно нагадати – ваше тіло прекрасне у будь-якому вигляді, – наголосила зірка.

Фоловери в захваті від такого настрою Ешлі та подякували їй за слова:

Я так люблю це. Жінкам не потрібно "відновлюватися" – ми люди, а не батути!

Так! Люблю це. Тому що більшість знаменитостей демонструють своє швидке "відновлення", а для більшості жінок це не реально.

Дякуємо за вашу підтримку та позитив! Всі тіла прекрасні.

Супер мама.

Скріншот Instagram

Коротко про Ешлі Грем

Модель вийшла заміж за кінооператора Джастіна Ервіна в 2010 році, через рік після знайомства. Через десять років у пари народився первісток – син Айзек.

У Ешлі Грем троє дітей / Фото: instagram.com/ashleygraham

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Ешлі не соромиться свого тіла і постійно публікує у соцмережі фото в білизні, демонструючи розтяжки та складки на шкірі. Вона є прихильницею руху Health at Every Size.

Грем стала першою plus-size моделлю, що з'явилася на обкладинці Sports Illustrated Swimsuit Issue у 2016 році.

Нагадаємо, нещодавно Ріанна стала мамою вперше. У співачки та її бойфренда A$AP Rocky народився син.