Пышнотелая модель Эшли Грэм записала ободряющее видео мамам, которые не пришли в форму после родов

Эшли Грэм показала свою фигуру спустя пять месяцев после родов / Фото: instagram.com/ashleybenson
В феврале пышнотела красавица Эшли Грэм во второй раз стала мамой – у нее родились мальчики-близнецы Роман и Малачи.
После тяжелых домашних родов, которые едва не закончились трагически, моделе приходится усердно заниматься спортом и внимательно следить за своим питанием, чтобы как можно быстрее вернуться к работе в фэшн-индустрии.
Через пять месяцев после родов Эшли Грэм решила сняться в нижнем втягивающем белье. В Instagram модель опубликовала видео, на котором она в топе и трусах весело позирует и показывает послеродовые формы.
Также Эшли обратилась к женщинам, которые после родов потеряли свои прежние параметры. Модель заявила, что в любом виде тело представительниц прекрасного пола – роскошное.
Записываю это видео для всех мам, которые не пришли и, возможно, никогда не придут в форму, и для всех, кому нужно напомнить – ваше тело прекрасно в любом виде, – подчеркнула звезда.
Фолловеры в восторге от такого настроения Эшли и поблагодарили ее за слова:
- Я так люблю это. Женщинам не нужно "восстанавливаться" – мы люди, а не батуты!
- Да! Люблю это. Потому что большинство знаменитостей демонстрируют свое быстрое "восстановление", а для многих женщин – это не реально.
- Спасибо за вашу поддержку и позитив! Все тела прекрасны.
- Супер мама!
Кратко об Эшли Грэм
Модель вышла замуж за кинооператора Джастина Эрвина в 2010 году, спустя год после знакомства. Через десять лет у пары родился первенец – сын Айзек.
Эшли не стесняется своего тела и постоянно публикует в соцсети фото в белье, демонстрируя растяжки и складки на коже. Она является поклонницей движения Health at Every Size.
Грэм стала первой plus-size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue в 2016 году.
Напомним, недавно Рианна стала мамой впервые. У певицы и ее бойфренда A$AP Rocky родился сын.