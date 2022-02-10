Пишнотіла красуня Ешлі Грем народила близнюків і вибрала для них незвичайні імена (фото)

Знаменита американська plus size модель Ешлі Грем вдруге стала мамою! У Ешлі народилися близнюки. Радісною новиною модель поділилася у Instagram

Ешлі Грем народила близнюків і показала перше фото / Фото: instagram.com/ashleygraham

34-річна Ешлі, яка раніше показала відео з кабінету УЗД, опублікувала кадр, на якому годує грудьми своїх новонароджених синів. Грем та її чоловік Джастін Ервін назвали дітей Роман та Малачі.

Мої хлопчики стали моїми найкращими вчителями та найбільшим нагадуванням про те, що я здатна на важкі речі. Це було нелегко, але воно того варте. Досі не можу повірити, що маю троє дітей! Не можу дочекатися, щоб скоро поділитися з вами подробицями своїх пологів та післяпологового періоду, – сказала Ешлі.

Ешлі Грем народила двійню / Фото: instagram.com/ashleygraham

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Ешлі Грем вийшла за Джастіна Ервіна у 2010 році, через рік після знайомства. Через десять років у пари народився первісток – сина назвали Айзеком.

Ешлі не соромиться свого тіла і постійно публікує у соцмережі фото у білизні, демонструючи розтяжки та складки на шкірі. Вона також є прихильницею руху Health at Every Size.

Грем стала першою plus-size моделлю, що з'явилася на обкладинці Sports Illustrated Swimsuit Issue у 2016 році.

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Ешлі – не єдина модель із формами, яка любить оголюватися перед камерою – дізнайтесь, хто ще серед моделей-ікон бодіпозитиву.