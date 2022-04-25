Рашисти промили мізки? Сергій Лазарєв, який засуджував війну в Україні, виступить на Z-концерті

Сергій Лазарєв "перевзувся" / Фото: instagram.com/lazarevsergey, скріншот

Ще 24 лютого Сергій Лазарєв публічно озвучив свою антивоєнну позицію. Звісно ж, за це його жортско облили брудом колеги-рашисти та зазомбовані фанати. Невдовзі артист видалив пост на підтримку України у соцмережі і зовсім зник з горизонту.

Тепер Лазарєв неочікувано для всіх "перевзувся" і заговорив про любов до країни-агресорки. Ба більше, він робить вигляд, ніби Росія не напала на Україну і не вчиняє геноцид вільного народу.

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Крім того, Сергій Лазарєв вирішив приєднатись до музичного пропагандистського марафону "ZaРоссию". Афіша заходу з'явилася на сайті lipetskmedia.ru.

Рашистський захід заплановано на 29 квітня у місті Липецьк. На сцену разом з Лазарєвим вийде ще одна путіністка – заслужена артистка рф Жасмін.

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Чи то за власним бажанням, чи то під тиском рупору Кремля Лазарєв настільки радикально "перевзувся" – невідомо. Але очевидно, що артист перейшов на бік зла та підтримує путінський кривавий режим. Цьому свідчить факт того, що 29 квітня він виступатиме на тлі кривавої літери Z.

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Але й не виключено, що Лазарєв "продався" заради кар'єри. Адже ще на початку квітня співак бідкався через великі фінансові втрати.