Сергій Лазарєв, який висловився про війну в Україні, змушений перенести своє шоу у РФ: Я дуже багато втратив

Російський співак поле гучних висловлювань проти війни в Україні довгий час не чинив жодних публічних заяв, однак у свій день народження перервав мовчання

Співак Сергій Лазарєв одним із перших озвучив свою позицію проти війни в Україні. За це російського артиста жорстко розкритикували його колеги-рашисти та деякі фанати.

Довгий час після своїх висловлювань Лазарєв не хотів робити жодних заяв та практично не спілкувався зі своїми шанувальниками у соціальних мережах.

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Проте на честь свого дня народження, яке співак відзначає 1 квітня, він все ж таки перервав мовчання і заговорив про зміни у творчих планах.

За словами артиста, йому довелося дуже багато пережити останнім часом. Незважаючи на великі фінансові втрати, Лазарєв скасував концерти зі своєю шоу-програмою "Я не боюсь".

Я дуже багато втратив. Я все робив за свої гроші, зароблені ще з попереднього туру. А всі перенесення та скасування означають, що потрібно платити неустойку. Але зараз не найкращий час для прем'єри великого шоу, – розповів Лазарєв в інтерв'ю. "РІА Новини" .

Як повідомив Лазарєв, більша частина його команди була з Європи, але в нинішній ситуації йому доводиться шукати нових людей для шоу в Росії.

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Попередньо Лазарєв переніс свої масштабні концерти на осінь.

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