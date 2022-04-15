Сергій Лазарєв перетворився на рашиста! Співак різко відхрестився від слів на підтримку України

Схоже, що в країні-агресорці артиста добряче притиснули до стіни

Сергій Лазарєв заговорив про любов до росії / Фото: instagram.com/lazarevsergey, Колаж: Сьогодні

Співак Сергій Лазарєв одним з перших публічно засудив війну РФ проти України. Внаслідок арист почав отримувати погрози від колег-рашистів та навіть фанатів.

Згодом Лазарєв видалив пост на підтримку України у соцмережі і після цього, зник з горизонту. РосЗМІ одразу ж почали писати, мов музикант емігрував із Росії . Втім, це виявилось бехнею.

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У Instagram Сергій Лазарєв прокоментував чутки про свій від'їзд з країни-агресорки. Ба більше, артист різко перевзувся і тепер став "справжнім патріотом своєї країни". Як неочікувано...Але не виключення, що сторінку артиста зламали.

Якщо раніше Сергій Лазарєв писав, що не підтримує дії президента-диктатора і засуджує кремлівську владу, то тепер він стверджує протилежне. Так, співак освідчується Росії в коханні та "не соромиться бути росіянном".

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Я щиро люблю Росію! Вона виростила мене як сильну особистість та відомого артиста, який двічі представляв свою країну на конкурсі Євробачення, відстоював її честь на музичній арені і з гордістю ніс російський прапор. Я доводив не просто словом, а ділом. Я 25 років працюю в Росії в музичній сфері і роблю свою справу чесно і завжди на 100 відсотків для глядача і на благо, – заявив музикант.

Схоже, що артист вирішив наслідувати Колю Баскова. Лазарєв також висловився про тиск та злість у бік його країни. Співак бідкається, що зараз існує "неймовірна злість і русофобія". Однак, він забував згадати про те, що його російські солдати вже понад 50 днів цинічно вбивають мирних людей, в тому числі невинних дітей...чинять геноцид українського народу!

Нагадаємо, ще на початку квітня Сергій Лазарєв розповів про великі фінансові втрати та проблеми у кар'єрі.