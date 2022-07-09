Розпуста посеред ночі: 16-річна дочка Олі Фреймут влаштувала еротичну фотосесію (фото)

16-річна донька Олі Фреймут ледь не засвітила пишні груди / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Старша дочка телеведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл часто публікує у соцмережах світлини, на яких постає далеко не у дитячих образах. Попри юний вік, дівчинка любить похвалитися пишною фігурою та виставити напоказ свої "родзинки".

Цього разу дочка Фреймут поділилась в Instagram знімками, на яких позує в трендових джинсах та ефектному вечірньому топі у блискітках з відкритою спиною.

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Злата покрутилася перед камерою та продемонструвала, що вона не одягла бюстгальтер під маєчку.

Злата Мітчелл продовжує ділитись провокаційними світлинами / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Ба більше, на одній зі світлин дівчинка ледь не засвітила оголені груди. На щастя, вона вчасно прикрила бюст рукою.

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Донька телеведучої у недитячому образі / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Очевидно, фото зроблені у Польщі. Нещодавно Злата приїхала туди. Яка мета поїздки – невідомо.

Судячи з фото, Злата зараз у Польщі / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

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Підписники Мітчелл в захваті від пікантних кадрів дівчини. Вони залишоють їй приємні коментарі під знімками й називають "королевою". А от зіркова матуся Оля Фреймут поки ніяк не коментує таку поведінку 16-річної доньки.

Зазначимо, старша спадкоємиця Ольги Фреймут без батьків живе і навчається у Лос-Анджелесі. У неї є власний бренд одягу MITCHELL CLOTHING. Також у Злати вже є бойфренд-американець, якого звати Оскар.

Нещодавно голуб'ята разом відпочивали у Мексиці. Там Злата також встигла зробити відверте фото і поділитись ним у соцмережі.

Злата з коханим на канікулах у Мексиці / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Нагадаємо, у Ольги Фреймут троє дітей. Так, найстаршу доньку Злату ведуча народила у 2006 році в Лондоні від британця Ніла. У 2016 році телеведуча вдруге стала мамою – вона народила сина своєму теперішньому чоловікові Володимиру Локотку. А через рік у пари народилася донька Євдокія.

До речі, раніше Ольга Фреймут висловлювалась про зовнішність Злати.