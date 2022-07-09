Розпуста посеред ночі: 16-річна дочка Олі Фреймут влаштувала еротичну фотосесію (фото)

16-річна донька Олі Фреймут ледь не засвітила пишні груди / Фото: instagram.com/zlata_mitchell
Старша дочка телеведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл часто публікує у соцмережах світлини, на яких постає далеко не у дитячих образах. Попри юний вік, дівчинка любить похвалитися пишною фігурою та виставити напоказ свої "родзинки".
Цього разу дочка Фреймут поділилась в Instagram знімками, на яких позує в трендових джинсах та ефектному вечірньому топі у блискітках з відкритою спиною.
Злата покрутилася перед камерою та продемонструвала, що вона не одягла бюстгальтер під маєчку.
Ба більше, на одній зі світлин дівчинка ледь не засвітила оголені груди. На щастя, вона вчасно прикрила бюст рукою.
Очевидно, фото зроблені у Польщі. Нещодавно Злата приїхала туди. Яка мета поїздки – невідомо.
Підписники Мітчелл в захваті від пікантних кадрів дівчини. Вони залишоють їй приємні коментарі під знімками й називають "королевою". А от зіркова матуся Оля Фреймут поки ніяк не коментує таку поведінку 16-річної доньки.
Зазначимо, старша спадкоємиця Ольги Фреймут без батьків живе і навчається у Лос-Анджелесі. У неї є власний бренд одягу MITCHELL CLOTHING. Також у Злати вже є бойфренд-американець, якого звати Оскар.
Нещодавно голуб'ята разом відпочивали у Мексиці. Там Злата також встигла зробити відверте фото і поділитись ним у соцмережі.
Нагадаємо, у Ольги Фреймут троє дітей. Так, найстаршу доньку Злату ведуча народила у 2006 році в Лондоні від британця Ніла. У 2016 році телеведуча вдруге стала мамою – вона народила сина своєму теперішньому чоловікові Володимиру Локотку. А через рік у пари народилася донька Євдокія.
До речі, раніше Ольга Фреймут висловлювалась про зовнішність Злати.