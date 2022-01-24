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Єлизавета II переїхала до будинку, де останнім часом проживав принц Філіп: навіщо вона це зробила

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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24 січня, 09:39
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Королева зупинилася не в палаці, а в скромному будинку, розташованому на території маєтку
Єлизавета II переїхала до будинку, де провів останні роки життя її чоловік
Єлизавета II переїхала до будинку, де провів останні роки життя її чоловік / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Її Величність цього року святкувала Різдво без чоловіка у Віндзорському замку. Щобільше, вся королівська сім'я обійшлася без традиційних зборів, зокрема через пандемію коронавірусу.

Днями королева вирушила до Сандрінгема, в королівстві Норфолк, де останні роки свого життя провів принц Единбурзький Філіп після того, як склав із себе королівські обов'язки.

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Палац у Сандрінгемі / фото: Wikipedia

Єлизавета зупинилася не в самій резиденції, а в скромному будинку, розташованому на території, пише Daily Express.

Маєток принц Філіп декілька років тому відремонтував і зробив своєю постійною резиденцією. Будинок для чоловіка королеви був дуже дорогим, окрім того, у Сандрінгемі помер батько Єлизавети II король Георг VI.

Інсайдери повідомляють, що тут Її Величність має намір відзначити 6 лютого свій платиновий ювілей — 70-річчя від дня сходження на престол. Єлизавета віддала перевагу усамітненню, щоб віддати шану своєму чоловікові та батькові.

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Чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп помер у квітні 2021 року, не доживши до свого 100-річчя два місяці. Напередодні смерті принц Філіп перехворів на інфекцію, а також переніс операцію на серці.

Раніше повідомлялося, що територія Віндзорського замку стане безпольотною зоною.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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