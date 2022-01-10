Заради захисту королеви: територія Віндзорського замку стане безпольотною зоною

Такі заходи в палаці вживають через недавнє проникнення невідомого у володіння Єлизавети II

Територія Віндзорського замку стане безпольотною зоною / Фото: Getty Images

Пролітати над Віндзорським замком на висоті 762 метрів заборонять літакам та безпілотникам вже з 27 січня. Також заборона діятиме за 2,25 кілометри від стін замку, пише The Sun.

У разі порушення повітряного простору – до резиденції буде направлено військові винищувачі.

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Приводом для посилення заходів безпеки її величності став інцидент із озброєним хлопцем, який проникнув на територію резиденції королеви на Різдво, а перед цим погрожував вбити Єлизавету.

Що відомо про замах на королеву

19-річний житель Саутгемптона був заарештований після проникнення на територію ділянки резиденції Єлизавети II, що охороняється.

Єлизавета II вперше відзначила Різдво без принца Філіпа / Фото: Getty Images

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І хоча в жодну з будівель йому потрапити не вдалося, поліція знайшла у хлопця арбалет. Його взяли під варту, а після експертизи передали під нагляд медиків.

Незабаром стало відомо, що підозрюваний Джасвант Сінгх Чайль мав намір вбити королеву. Про це він говорить у відео, яке потрапило до мережі за півгодини до того, як хлопця затримала поліція.

Минуле Різдво Єлизавета II провела у Віндзорі, разом із принцом Чарльзом та його дружиною Каміллою, без принца Філіпа.

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Раніше повідомлялося, що Єлизавета II втратила близьку подругу.