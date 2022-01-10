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Заради захисту королеви: територія Віндзорського замку стане безпольотною зоною

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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10 січня, 11:28
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Такі заходи в палаці вживають через недавнє проникнення невідомого у володіння Єлизавети II
Територія Віндзорського замку стане безпольотною зоною
Територія Віндзорського замку стане безпольотною зоною / Фото: Getty Images

Пролітати над Віндзорським замком на висоті 762 метрів заборонять літакам та безпілотникам вже з 27 січня. Також заборона діятиме за 2,25 кілометри від стін замку, пише The Sun.

У разі порушення повітряного простору – до резиденції буде направлено військові винищувачі.

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Приводом для посилення заходів безпеки її величності став інцидент із озброєним хлопцем, який проникнув на територію резиденції королеви на Різдво, а перед цим погрожував вбити Єлизавету.

Що відомо про замах на королеву

19-річний житель Саутгемптона був заарештований після проникнення на територію ділянки резиденції Єлизавети II, що охороняється.

Єлизавета II вперше відзначила Різдво без принца Філіпа
Єлизавета II вперше відзначила Різдво без принца Філіпа / Фото: Getty Images

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І хоча в жодну з будівель йому потрапити не вдалося, поліція знайшла у хлопця арбалет. Його взяли під варту, а після експертизи передали під нагляд медиків.

Незабаром стало відомо, що підозрюваний Джасвант Сінгх Чайль мав намір вбити королеву. Про це він говорить у відео, яке потрапило до мережі за півгодини до того, як хлопця затримала поліція.

Минуле Різдво Єлизавета II провела у Віндзорі, разом із принцом Чарльзом та його дружиною Каміллою, без принца Філіпа.

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Раніше повідомлялося, що Єлизавета II втратила близьку подругу.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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