Регіна Тодоренко вагітна вдруге? Представник телеведучої відповіла на запитання

В оточенні Регіни Тодоренко прокоментували чутки про другу вагітність телеведучої / Фото: instagram.com/reginatodorenko
Вперше слух про поповнення в сім'ї Тодоренко-Топалів з'явився у Telegram-каналі "Тільки нікому". Сама телеведуча не дає коментарів.
А ось письменниця Дар'я Мішина, яка писала за Тодоренком дитячу книгу, згадала одну з розмов з Регіною.
Спочатку планувалося, що твір вийде цієї весни – до старту нового сезону її програми. Але за особистої зустрічі Регіна проговорилася, що приводів для презентації насправді буде два. І мимохіть згадала, що до цього часу планує народити ще одну дитину, – сказала письменниця у розмові з kp.ru.
PR-менеджеру артистки Ніні Пономарьової нічого не відомо про вагітність Регіни.
Ви кажете про народження другої дитини, а я навіть не знаю, що вона вагітна. Мабуть, до вас інформація сягає швидше
Тодоренко зараз почала рідше викладати пости. А якщо ділиться новими фото, то животик прикриває.
Уважні шанувальники це помітили і в коментарях деякі обговорюють Instagram можливе поповнення у сім'ї Регіни Тодоренко та Влада Топалова.
Зазначимо, під час першої вагітності Тодоренко максимально довго приховувала живіт, що округлився. ведуча носила мішкуватий одяг , робила фото з певного ракурсу та приймала такі пози, щоб не розсекретити вагітність
Регін Тодоренко має сина Михайла. Хлопчик народився 5 грудня 2018 року. Раніше в інтерв'ю Тодоренко неодноразово говорила, що хоче стати багатодітною мамою.
Раніше ми писали, що Тодоренко разом із чоловіком та сином вперше за довгий час з'явилася на світському заході .