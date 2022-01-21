Регіна Тодоренко вагітна вдруге? Представник телеведучої відповіла на запитання

В оточенні Регіни Тодоренко прокоментували чутки про другу вагітність телеведучої / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Вперше слух про поповнення в сім'ї Тодоренко-Топалів з'явився у Telegram-каналі "Тільки нікому". Сама телеведуча не дає коментарів.

А ось письменниця Дар'я Мішина, яка писала за Тодоренком дитячу книгу, згадала одну з розмов з Регіною.

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Спочатку планувалося, що твір вийде цієї весни – до старту нового сезону її програми. Але за особистої зустрічі Регіна проговорилася, що приводів для презентації насправді буде два. І мимохіть згадала, що до цього часу планує народити ще одну дитину, – сказала письменниця у розмові з kp.ru.

Регіна Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

PR-менеджеру артистки Ніні Пономарьової нічого не відомо про вагітність Регіни.

Ви кажете про народження другої дитини, а я навіть не знаю, що вона вагітна. Мабуть, до вас інформація сягає швидше

Тодоренко зараз почала рідше викладати пости. А якщо ділиться новими фото, то животик прикриває.

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/ Фото: instagram.com/reginatodorenko

/ Фото: instagram.com/reginatodorenko

Уважні шанувальники це помітили і в коментарях деякі обговорюють Instagram можливе поповнення у сім'ї Регіни Тодоренко та Влада Топалова.

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Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Зазначимо, під час першої вагітності Тодоренко максимально довго приховувала живіт, що округлився. ведуча носила мішкуватий одяг , робила фото з певного ракурсу та приймала такі пози, щоб не розсекретити вагітність

Регін Тодоренко має сина Михайла. Хлопчик народився 5 грудня 2018 року. Раніше в інтерв'ю Тодоренко неодноразово говорила, що хоче стати багатодітною мамою.

Раніше ми писали, що Тодоренко разом із чоловіком та сином вперше за довгий час з'явилася на світському заході .