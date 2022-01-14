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Регіна Тодоренко вагітна другою дитиною – ЗМІ

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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14 січня, 17:21
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Відома телеведуча Регіна Тодоренко стане мамою вдруге. За інформацією інсайдерів, зірка планувала поділитися з усіма радісною новиною у березні цього року
Регіна Тодоренко вагітна другою дитиною
Регіна Тодоренко вагітна другою дитиною / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Чутки про те, що у сина Регіни Тодоренка та Влада Топалова народиться брат чи сестра, з'явилися у російських Telegram-каналах.

Telegram-канал "Только никому" опублікував скріншот листування з людиною, яка імовірно співпрацює з російським журналом Hello! У цьому листуванні анонім повідомляє, що в березні на обкладинці журналу красуватиметься Регіна Тодоренко, яку раніше, до слова, Собчак дорікнула обману аудиторії.

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У Hello! типу ексклюзив на цю новину, вона там оголосить, – пише інсайдер.

І це цілком може виявитися правдою – уважно подивіться на фото Регіни, яка кінохлопушкою прикриває живіт.

Скріншот: "Тільки нікому"

Під час першої вагітності Тодоренко максимально довго приховувала кругленький живіт. Ведуча носила мішкуватий одяг, робила фото з певного ракурсу та приймала такі пози, щоб не розсекретити вагітність. Регіна закидала ногу на ногу, нахилялася вперед, ховалася за іншими людьми на фото – загалом, робила все, щоб ніхто не помітив її зміни у фігурі. Але всі помічали

Регіна Тодоренко під час першої вагітності
Регіна Тодоренко під час першої вагітності / Фото: instagram.com/reginatodorenko

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Регіна Тодоренко має сина Михайла. Хлопчик народився 5 грудня 2018 року. Раніше в інтерв'ю Тодоренко неодноразово говорила, що хоче стати багатодітною мамою.

Раніше ми писали, що Тодоренко разом із чоловіком та сином вперше за довгий час з'явилася на світському заході.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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