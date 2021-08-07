Софія Ротару святкує 74-річчя в Італії: чарівні фото зірки

Внучка співачки і сама Софія Михайлівна публікують знімки зі святкового сніданку в дуже красивому місці. Ротару навіть одягла сукню з вишивкою

Софія Ротару показала, як і де святкує 74-річчя / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official, instagram.com/iamsofiaeve

Сімейство Ротару проводить час в Італії. Нещодавно внучка відомої артистки – Соня Євдокименко – відсвяткувала там першу річницю стосунків зі своїм хлопцем. Сьогодні вона вітає свою зіркову бабусю.

В Instastories Соня опублікувала кілька фото Софії Ротару. Артистку зняли за сніданком з сім'єю. Своїм портретом іменинниця, вся в білому, поділилася з шанувальниками на особистій сторінці в соцмережі.

Софія Ротару святкує день народження з родиною / Фото: instagram.com/stories/iamsofiaeve

Ще одна фотографія Софії Михайлівни, для якої вона позувала в сукні з вишивкою.

Софія Ротару відзначає 74-й день народження / Фото: instagram.com/stories/iamsofiaeve

Софія Ротару святкує 74-річчя / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Син Софії Ротару – 50-річний продюсер Руслан Євдокименко – на своїй сторінці в Instagram зворушливо привітав маму з іменинами.

З Днем народження мама! Будь здорова і щаслива! Люблю тебе більше життя, – написав він.

Софія Ротару з сіном Русланом Євдокименко / Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko

Дивіться сюжет про внучку Ротару та її обранця:

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