Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа

Звернення мами Кузьми

МакSим не зможе співати

Українські зірки їдуть в Сочі

Де живе LOBODA

Одеський кінофест

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Українські

Софія Ротару святкує 74-річчя в Італії: чарівні фото зірки

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
7 серпня, 13:56
Копіювати лінк
Внучка співачки і сама Софія Михайлівна публікують знімки зі святкового сніданку в дуже красивому місці. Ротару навіть одягла сукню з вишивкою
Софія Ротару показала, як і де святкує 74-річчя
Софія Ротару показала, як і де святкує 74-річчя / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official, instagram.com/iamsofiaeve

Сімейство Ротару проводить час в Італії. Нещодавно внучка відомої артистки – Соня Євдокименко – відсвяткувала там першу річницю стосунків зі своїм хлопцем. Сьогодні вона вітає свою зіркову бабусю.

В Instastories Соня опублікувала кілька фото Софії Ротару. Артистку зняли за сніданком з сім'єю. Своїм портретом іменинниця, вся в білому, поділилася з шанувальниками на особистій сторінці в соцмережі.

Софія Ротару святкує день народження з родиною / Фото: instagram.com/stories/iamsofiaeve

Ще одна фотографія Софії Михайлівни, для якої вона позувала в сукні з вишивкою.

Софія Ротару відзначає 74-й день народження / Фото: instagram.com/stories/iamsofiaeve

Софія Ротару святкує 74-річчя / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Син Софії Ротару – 50-річний продюсер Руслан Євдокименко – на своїй сторінці в Instagram зворушливо привітав маму з іменинами.

З Днем народження мама! Будь здорова і щаслива! Люблю тебе більше життя, – написав він.

Софія Ротару з сіном Русланом Євдокименко / Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko

Дивіться сюжет про внучку Ротару та її обранця:

Читайте також новини по темі:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хронометраж
ОМКФ
дній
годин
хвилин
секунд
14 — 21 серпня
Програма фестиваля
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Джей Ло носить браслет, який Бен подарував їй у 2002-му. Зберігаєте подарунки від колишніх?
Всі обговорюють
Світлана Лобода готує новий трек українською мовою
Бути в курсі
Цитата дня

У кінцевій концепції, яка вже затверджена і з якою ми працюємо, 98% - це україномовні пісні. Але також буде кілька пісень й іншими мовами.

Катя Царик режисерка концерту до Дня Незалежності України
Дізнатися більше про концерт
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Прем'єра "Дев'ять зовсім незнайомих людей" вже у серпні
Все, що потрібно знати про криповий мінісеріал
Цікаво
Сольник зірки
Олександр Пономарьов
15 серпня/20:00
5 концертів серпня

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти