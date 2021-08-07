Софія Ротару святкує 74-річчя в Італії: чарівні фото зірки

Сімейство Ротару проводить час в Італії. Нещодавно внучка відомої артистки – Соня Євдокименко – відсвяткувала там першу річницю стосунків зі своїм хлопцем. Сьогодні вона вітає свою зіркову бабусю.
В Instastories Соня опублікувала кілька фото Софії Ротару. Артистку зняли за сніданком з сім'єю. Своїм портретом іменинниця, вся в білому, поділилася з шанувальниками на особистій сторінці в соцмережі.
Ще одна фотографія Софії Михайлівни, для якої вона позувала в сукні з вишивкою.
Син Софії Ротару – 50-річний продюсер Руслан Євдокименко – на своїй сторінці в Instagram зворушливо привітав маму з іменинами.
З Днем народження мама! Будь здорова і щаслива! Люблю тебе більше життя, – написав він.
Дивіться сюжет про внучку Ротару та її обранця:
Читайте також новини по темі:
Син Софії Ротару зворушив кадром зі своєю з 20-річною донькою.
Які пластичні операції робила Софія Ротару: хірург розкрив секрети "молодості" співачки.