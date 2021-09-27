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Вирішив відшльопати Настю? Потап побавився з напівоголеною Каменських відпочинку (фото)

Даріна Алєксєєва
27 вересня, 11:57
Зіркове українське подружжя з самого ранку здивувало шанувальників провокаційним забавним фото, зробленими під час відпочинку

Каменських показала ранок з Потапом / Фото: instagram.com/kamenskux

Популярна співачка Настя Каменських, яка показала відео підготовки до дуету з Успенською, опублікувала спільний кадр з Потапом. Поки зірка позувала в роздільному білому купальнику, демонструючи струнку фігуру, її чоловік, одягнений в футболку і шорти, вирішив позалицятися до неї.

Фотографією артистка поділилася у своєму Instagram-акаунті. З огляду на лежаки позаду, знімок був зроблений під час спільного відпочинку парочки цього літа. На фото Каменських прийняла грайливу позу, спершись на барну стійку, а Потап вирішив шльопнути її по сідницях.

Ранкове привітання, – написала Настя Каменських.

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Потап і Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

У коментарях прихильники підхопили грайливий настрій зіркового подружжя.

  • "Це королівський шльоп"
  • "Супер фото, не вірить, що це все його"
  • "Класна фігура, відпад"
  • "Зачьотне фото"
  • "Пощастило Потапкові"
  • "Настя стала дуже вульгарна"
  • "Вирішив відшльопати Настю?"
  • "Потап шарить як казати доброго ранку"

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Ексклюзивне інтерв'ю з гуртом MOZGI та Потапом – дивіться в ролику:

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