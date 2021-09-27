Вирішив відшльопати Настю? Потап побавився з напівоголеною Каменських відпочинку (фото)

Каменських показала ранок з Потапом / Фото: instagram.com/kamenskux

Популярна співачка Настя Каменських, яка показала відео підготовки до дуету з Успенською, опублікувала спільний кадр з Потапом. Поки зірка позувала в роздільному білому купальнику, демонструючи струнку фігуру, її чоловік, одягнений в футболку і шорти, вирішив позалицятися до неї.

Фотографією артистка поділилася у своєму Instagram-акаунті. З огляду на лежаки позаду, знімок був зроблений під час спільного відпочинку парочки цього літа. На фото Каменських прийняла грайливу позу, спершись на барну стійку, а Потап вирішив шльопнути її по сідницях.

Ранкове привітання, – написала Настя Каменських.

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Потап і Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

У коментарях прихильники підхопили грайливий настрій зіркового подружжя.

"Це королівський шльоп"

"Супер фото, не вірить, що це все його"

"Класна фігура, відпад"

"Зачьотне фото"

"Пощастило Потапкові"

"Настя стала дуже вульгарна"

"Вирішив відшльопати Настю?"

"Потап шарить як казати доброго ранку"

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Ексклюзивне інтерв'ю з гуртом MOZGI та Потапом – дивіться в ролику:

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