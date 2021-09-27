Вирішив відшльопати Настю? Потап побавився з напівоголеною Каменських відпочинку (фото)

Каменських показала ранок з Потапом / Фото: instagram.com/kamenskux
Популярна співачка Настя Каменських, яка показала відео підготовки до дуету з Успенською, опублікувала спільний кадр з Потапом. Поки зірка позувала в роздільному білому купальнику, демонструючи струнку фігуру, її чоловік, одягнений в футболку і шорти, вирішив позалицятися до неї.
Фотографією артистка поділилася у своєму Instagram-акаунті. З огляду на лежаки позаду, знімок був зроблений під час спільного відпочинку парочки цього літа. На фото Каменських прийняла грайливу позу, спершись на барну стійку, а Потап вирішив шльопнути її по сідницях.
Ранкове привітання, – написала Настя Каменських.
У коментарях прихильники підхопили грайливий настрій зіркового подружжя.
- "Це королівський шльоп"
- "Супер фото, не вірить, що це все його"
- "Класна фігура, відпад"
- "Зачьотне фото"
- "Пощастило Потапкові"
- "Настя стала дуже вульгарна"
- "Вирішив відшльопати Настю?"
- "Потап шарить як казати доброго ранку"
Ексклюзивне інтерв'ю з гуртом MOZGI та Потапом – дивіться в ролику:
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