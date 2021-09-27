Решил отшлепать Настю? Потап побаловался с полуобнаженной Каменских на отдыхе (фото)

Каменских показала утро с Потапом / Фото: instagram.com/kamenskux
Популярная певица Настя Каменских, которая показала видео подготовки к дуэту с Успенской, опубликовала совместный кадр с Потапом. Пока звезда позировала в раздельном белом купальнике, демонстрируя стройную фигуру, ее супруг Потап, одетый в футболку и шорты, решил с ней позаигрывать.
Фотографией артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте. Судя по лежакам на фоне, снимок был сделан во время совместного отдыха парочки этим летом. На фото Каменских приняла игривую позу, облокотившись на барную стойку, а Потап решил шлепнуть ее по ягодицам.
Утреннее приветствие, – написала Настя Каменских.
В комментариях поклонники подхватили игривое настроение звездных супругов.
- "Это королевский шлеп"
- "Супер фото, не верит, что это все его"
- "Классная фигура, отпад"
- "Зачетное фото"
- "Повезло Потапке"
- "Настя стала очень вульгарная"
- "Решил отшлепать Настю?"
- "Потап шарит как говорить доброе утро"
Эксклюзивное интервью с группой MOZGI и Потапом – смотрите в ролике:
Узнайте другие новости по теме:
- Любовь Успенская в гостях у Насти Каменских и Потапа спела на украинском.
- Потап удивил заявлением, что они с Каменских дома общаются на украинском.