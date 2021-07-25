Олена Кравець пояснила, чому знімалася в шоу з поламаною ногою

На початку липня акторка Олена Кравець отримала травму вдома. Незважаючи на перелом, вона не відмовилася від роботи і знімалася в популярному шоу з поламаною ногою

Олена Кравець знімалася в шоу з поламаною ногою / Фото: instagram.com/lennykravets

Популярна ведуча та акторка Олена Кравець заплуталася у власних штанях і вдарилася об одвірок. В результаті цього вона зламала ногу. Але травма не змусила зірку відмовитися від роботи – Кравець взяла участь в зйомках популярного шоу.

За словами Олени, вже кілька разів вона пропускала зйомки з різних причин. Поламана нога могла стати однією з таких, та Кравець вирішила не кидати роботу.

У минулому році у мене був ковід, вони знімали без мене, 5 років тому у мене була двійня, вони знімали без мене. Ну що ж таке, що ж ти за акторка така? Я ще ніколи так не відчувала себе, ніколи не виходила на милицях на сцену, – поділилася артистка в програмі "Світське життя" .

Вона зазначила, що в колясці її персонаж вже з'являвся на сцені – це була Юлія Тимошенко, але на милицях – ні. "Все колись буває вперше і, дай Бог, в останній раз", – резюмувала Олена Кравець.

Олена Кравець виступала з поламаною ногою / Фото: кадр з відео

До слова, у Кравець перелом плеснової кістки. Травму артистка отримала навіть не в результаті падіння, а через удар.

Я заплуталася у власних широких шовкових штанях, спіткнулася і вдарилася об одвірок. Я навіть не впала. Я просто дуже сильно вдарилася об одвірок. Через 15 хвилин з'явився набряк, нога стала неприємного кольору, – розповідала телеведуча раніше.

Раніше ЗМІ показали, як виглядає будинок Олени Кравець. У котеджному селищі, де проживає акторка, всього 17 ділянок без парканів. Територія надійно охороняється: є пост на в'їзді і охорона на набережній.

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