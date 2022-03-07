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Режисер Орла та решки Євген Синельников під Києвом вже декілька днів не виходять на зв'язок

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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7 березня, 11:12
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Тревел-блогер та ексведучий популярного шоу Антон Птушкін оприлюднив в Мережі останнє повідомлення, яке надіслав йому Синельников
Зник зв'язок із режисером "Орла та решки" Евгеном Синельниковим.
Зник зв'язок із режисером "Орла та решки" Евгеном Синельниковим. / Фото: Instagram

12-й день в Україні триває війна, обстріли та бомбардування цивільних об'єктів призводять, зокрема до втрат зв'язку з близькими. Також зник зв'язок із режисером "Орла та решки" і співзасновником каналу "УкрЮтюбПроєкт" Евгеном Синельниковим.

Як повідомив Антон Птушкін, Синельников зі своєю сім'єю щонайменше п'ять днів сидить у підвалі недобудованого будинку на Київщині. Зранку 6 березня блогер заявив, що зв'язку з редисером немає вже цілу добу.

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У Telegram-каналі Антон Птушкін залишив повідомлення, яке отримав останнім від свого друга:

Сьогодні із штурмовика на моїх очах випустили ракету по сусідах. Будинка тупо немає. У нас усі вікна та двері вибило хвилею. Покосило дерева. Навколо руйнувань дуже багато. Але головне ми живі. Організували укриття собі. Їжа ще є. Тільки телефони почали сідати. Світла немає і генератор заводиться дуже стрьомно. Їздить техніка навколо постійно, а автомати б'ють прямо тупо за парканом, – писав Євген Синельников.

Наразі Птушкін не повідомив нових подбробиць про стан здоров'я чи перебування Синельникова. Також сам Євген вже давно не з'являвся у соцмережах.

Це повідомлення я отримав учора від Жені Синельникова, мого близького друга та головного режисера "Орла та решки", яким ми разом проїхали кілька десятків країн. Він із дітьми та сім'єю вже 5 днів сидить у підвалі недобудованого будинку на Київщині. Навколо них пекло. Постійно точаться бої. Виїхати або вивезти їх поки немає жодної можливості. Зв'язку з Жекою немає вже добу, – розповідав блогер.

Ведучі та режисер "Орла та решки".
Ведучі та режисер "Орла та решки". / Фото: Скріншот з YouTube

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Сподіваємось та віримо, що з Євгеном та його рідними все добре, і він найближчим часом він вийде на зв'язок. Бережіть себе!


Євгену Синельникову 40 років. Він народився і виріс у Запоріжжі. У 2011 році, з першого сезону "Орел і решка", коли ведучими були Алан і Жанна Бадоєва, Синельников став режисером-постановником програми. У 2018 заснував програму "Дома лучше" — про подорожі по Україні.

Синельников розлучений. Колишня дружина — Олена, співавтор програми "Орел і решка", продюсер та генеральний директор продакшн-студії "Teen Spirit". Разом виховують сина.

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Синельников з ексдружиною та сином.
Синельников з ексдружиною та сином. / Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва, Саша Бо, Альона Венум та інші українські жінки звернулись до ЗСУ.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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