Ріанна народила та здивувала всіх! Зірка стала мамою вперше

Ріанна стала мамою вперше / Фото: Getty Images

Чутки про те, що Ріанна народила первістка, стали правдою – поп-діва та її бойфренд A$AP Rocky тепер у ролі батьків!

Ріанна народила малюка. Пологи виконавиці пройшли в Лос-Анджелесі ще 13 травня, як стало відомо таблоїду TMZ.

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Фанати припускали, що у Рірі народилася дівчинка, адже до пологів папараці впіймали зірку в дитячому магазині, де вона придивлялася до одягу для дівчаток.

Можливо, таким чином Ріанна лише тролила папараці. Адже, за твердженням видання, у них із A$AP Rocky народився хлопчик! Ім'я малюка журналісти ще не дізналися.

Роман Ріанни та A$AP Rocky

Про роман зіркової пари шанувальники дізналися у травні 2021 року, хоча артисти були вже давно знайомі. Ще у 2013 році репер підтримав співачку під час її світового турне, а після цього вона знялася у його кліпі.

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Наприкінці січня 2022 року Ріанна приголомшила радісною звісткою про те, що вони з бойфрендом чекають на свою першу дитину.

Ріанна та A$AP Rocky / Фото: People

Проте останні місяці вагітності виявилися непростими для співачки, адже ходили чутки про зраду A$AP Rocky, потім майбутнього тата заарештували у справі про стрілянину 2021 року На щастя, парі вдалося подолати всі негаразди і на світ з'явився чудовий малюк.