Вагітна Ріанна та A$AP Rocky розлучилися – західні ЗМІ

Шанувальники Рірі шоковані новинами! Вагітна Ріанна та батько її дитини розлучилися A$AP Rocky через його зраду з подругою виконавиці

Ріанна і A$AP Rocky. / Фото: instagram.com/badgalriri

Не встигли фанати Ріанни натішитися її жіночому щастю і новинам про первістка співачки, як на них очікувало жахливе розчарування. Західні ЗМІ повідомляють, що любовний союз Ріанни та A$AP Rocky розпався.

За інформацією інсайдерів, причиною розриву стала зрада музиканта із подругою виконавиці Аміною Муадді. Як відомо, Аманда також є дизайнером взуття Ріанни.

Реклама

Проте, поки шанувальники забили на сполох, сама співачка та батько її дитини нікому не коментували своє розлучення.

Деякі зі знайомих пари взагалі припускають, що таким чином співачка і репер вирішили пропіаритися. Тим більше, що на сторінці Муадді в Instagram останній пост, випущений за добу до новини, присвячений Ріанні.

Реклама

Нагадаємо, що Ріанна та A$AP Rocky підтвердили роман у травні 2021 року, хоча артисти були вже давно знайомі. Ще у 2013 році репер підтримав Ріанну під час її світового турне, а після цього вона знялася у його кліпі.

Раніше стало відомо, що переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин розлучається з дружиною після чотирьох місяців шлюбу.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!