Ріанна вперше показала свій великий "вагітний" живіт на вечірці: фото

Рірі і її коханий A$AP Rocky вперше вийшли у світ після новини про вагітність співачки. Щаслива пара відвідала вечірку косметичних брендів

Вагітна Ріанна прийшла на вечірку у Лос-Анджелесі. / Фото: Getty Images

Нещодавно фани R'n'B-діви та репера A$AP Rocky дізнались, що закохані чекають на свого первістка. Ох, скільки раніше чуток ходило про вагітність Ріани, і ось нарешті настав цей час!

Втім, після цієї звістки майбутні батьки так і не з'являлись на світських заходах. Хоч фото вагітної Ріанни зарубіжні ЗМІ активно постити.

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Днями Рірі здійснила перший вихід у світ. 33-річна артистка прийшла на вечірку власного бренду Fenty Beauty та Fenty Skin у Лос-Анджелесі. Компанію їй склав бойфренд A$AP Rocky.

Ріанна разом з коханим. / Фото: Getty Images

Перед камерами зірка багато усміхалася та ніжно обіймала живіт разом з коханим.

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Якщо раніше знаменитість ховала свій кругленький животик під об'ємним одягом, то нині ж вона залюбки демонструє своє положення у відвертих і напівпрозорих топах.

Ріанна з'явилась на вечірці у образі з 2000-х. / Фото: Getty Images

Так, для виходу Рірі обрала look від The Attico, що складається із зеленого топу з відкритою спиною та мерехтливих фіолетових штанів. Напівпрозоре вбрання доповнили бюстгальтер від Sophia Diamond та розкішні аксесуари.

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Ріанна и A$AP Rocky

У листопаді 2020 року стало відомо, що Ріанна та A$AP Rocky почали зустрічатися. Чутки про роман пари з'явилися відтоді, як Ріанна розлучилася зі своїм коханим, мільярдером Хасаном Джамілем, у січні 2020 року. У липні того ж року вона представила A$AP Rocky у своїй кампанії Fenty Skin.

Ріанна та ASAP Rocky стануть батьками / Фото: People

Парочка підтвердила роман у травні 2021 року, хоча артисти вже були давно знайомі. Ще 2013 року репер підтримав Ріанну під час її світового турне, а після цього вона знялася у його кліпі.

До речі, нещодавно Ріанна здивувала зухвалим вінтажним луком.