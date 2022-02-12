Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
РНБО у Харкові РНБО у Харкові Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💊 Допінговий скандал із РФ 📲 Смартфони для пенсіонерів
Поиск на segodnya.ua

Paparazzi

У Сєрова дитина

Зірка Євробачення

Кейт на ТВ

Правда про Нацвідбір

Зізнання Мурика
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Ріанна вперше показала свій великий "вагітний" живіт на вечірці: фото

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 лютого, 13:42
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Рірі і її коханий A$AP Rocky вперше вийшли у світ після новини про вагітність співачки. Щаслива пара відвідала вечірку косметичних брендів
Вагітна Ріанна прийшла на вечірку у Лос-Анджелесі.
Вагітна Ріанна прийшла на вечірку у Лос-Анджелесі. / Фото: Getty Images

Нещодавно фани R'n'B-діви та репера A$AP Rocky дізнались, що закохані чекають на свого первістка. Ох, скільки раніше чуток ходило про вагітність Ріани, і ось нарешті настав цей час!

Втім, після цієї звістки майбутні батьки так і не з'являлись на світських заходах. Хоч фото вагітної Ріанни зарубіжні ЗМІ активно постити.

Реклама

Днями Рірі здійснила перший вихід у світ. 33-річна артистка прийшла на вечірку власного бренду Fenty Beauty та Fenty Skin у Лос-Анджелесі. Компанію їй склав бойфренд A$AP Rocky.

Ріанна разом з коханим.
Ріанна разом з коханим. / Фото: Getty Images

Перед камерами зірка багато усміхалася та ніжно обіймала живіт разом з коханим.

Реклама

Якщо раніше знаменитість ховала свій кругленький животик під об'ємним одягом, то нині ж вона залюбки демонструє своє положення у відвертих і напівпрозорих топах.

Ріанна з'явилась на вечірці у образі з 2000-х.
Ріанна з'явилась на вечірці у образі з 2000-х. / Фото: Getty Images

Так, для виходу Рірі обрала look від The Attico, що складається із зеленого топу з відкритою спиною та мерехтливих фіолетових штанів. Напівпрозоре вбрання доповнили бюстгальтер від Sophia Diamond та розкішні аксесуари.

Реклама

Ріанна и A$AP Rocky

У листопаді 2020 року стало відомо, що Ріанна та A$AP Rocky почали зустрічатися. Чутки про роман пари з'явилися відтоді, як Ріанна розлучилася зі своїм коханим, мільярдером Хасаном Джамілем, у січні 2020 року. У липні того ж року вона представила A$AP Rocky у своїй кампанії Fenty Skin.

Ріанна та ASAP Rocky стануть батьками
Ріанна та ASAP Rocky стануть батьками / Фото: People

Парочка підтвердила роман у травні 2021 року, хоча артисти вже були давно знайомі. Ще 2013 року репер підтримав Ріанну під час її світового турне, а після цього вона знялася у його кліпі.

До речі, нещодавно Ріанна здивувала зухвалим вінтажним луком.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
12 лютого. Микола Гоголь. Рівно 170 років знаменитий письменник припустився непоправної помилки: випадково чи навмисне спалив рукопис другого тома свого твору “Мертві душі”...
Історія дня - за хвилину
Нестандартна краса
Чи підтримуєте ікону бодіпозитиву – Ліззо?
Інші моделі plus size

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти