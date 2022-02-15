Геть забобони: зірки, які не приховували вагітність і робили зухвалі фотосесії

Сьогодні з'явилася сенсаційна новина: співачка MARUV вперше стане мамою. Зірка поділилася новиною, опублікувавши фото з животом у дуже зухвалому образі. Фото вагітної MARUV у латексі викликали неабиякий резонанс. Тому ми вирішили згадати й інших зірок, які, будучи у положенні, публікували ексцентричні фото.
Майбутня мама – співачка Ріанна – також зовсім недавно оголосила про вагітність. Тепер кожен її вихід – це фурор.
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Вона не соромиться і не боїться забобонів, а хизується в стильних та сміливих образах.
Українська телеведуча Василіса Фролова вперше стала мамою у 43 роки. Вона виступала за те, що вагітні фотосесії – це не тільки рюшики та довгі сукні. Тому вона позувала у вигляді Мінні Маус.
А звідки взялося повір'я, що вагітним треба обов'язково робити няшну фотосесію в тюлі, що летить? Не треба писати тільки, що в цьому стані жінка і є втіленням доброти і ніжності, це зрозуміло, навіщо обмежуватися прозорими ганчірочками?
- запитувала вона у своїх шанувальників.
Свого часу Ксенія Собчак і зовсім оголювалася, розповідаючи про вагітність журналу TATLER.
Ксенія Анатоліївна, до речі, повторила легендарний образ Демі Мур для Vanity Fair. З того часу десятки знаменитостей повторили успіх актриси, оголившись для обкладинок глянцю.
Для обкладинки того ж видання, що й Демі Мур, оголилася Моніка Беллуччі.
Топ-модель Клаудія Шиффер позувала для Vogue.
Вагітна Джессіка Сімпсон фотографувалася для ELLE.
Співачка Нюша, розповівши про вагітності на пізніх термінах, носила облягаючі вбрання, не приховуючи животик, що округлився.
У відвертих образах позувала і реперка Карді Бі.
Одна з найвідоміших вокалісток світу Бейонсе – облетіла всі таблоїди з "вагітною" фотосесією, коли вона чекала близнюків.
Також сьогодні всі обговорюють поява співачки Йолки з концертами в Україні.