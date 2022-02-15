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Геть забобони: зірки, які не приховували вагітність і робили зухвалі фотосесії

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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15 лютого, 20:37
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Багато знаменитостей не піддаються забобонам і не приховують вагітність, хизуючи стильними вбраннями та знімаючись в ексцентричних фотосесіях. Про таких ми й розповімо далі.
Зірки, що робили яскраві фотосесії у період вагітності
Зірки, що робили яскраві фотосесії у період вагітності / Фото: открытые источники

Сьогодні з'явилася сенсаційна новина: співачка MARUV вперше стане мамою. Зірка поділилася новиною, опублікувавши фото з животом у дуже зухвалому образі. Фото вагітної MARUV у латексі викликали неабиякий резонанс. Тому ми вирішили згадати й інших зірок, які, будучи у положенні, публікували ексцентричні фото.

/ Фото: instagram.com/maruvofficial

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Майбутня мама – співачка Ріанна – також зовсім недавно оголосила про вагітність. Тепер кожен її вихід – це фурор.

Ріанна
Ріанна / Фото: instagram.com/badgalriri

Вона не соромиться і не боїться забобонів, а хизується в стильних та сміливих образах.

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Ріанна більше не приховує вагітність
Ріанна більше не приховує вагітність / Фото: instagram.com/badgalriri

Українська телеведуча Василіса Фролова вперше стала мамою у 43 роки. Вона виступала за те, що вагітні фотосесії – це не тільки рюшики та довгі сукні. Тому вона позувала у вигляді Мінні Маус.

Василіса Фролова
Василіса Фролова / Фото: instagram.com/vasyafrolova

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А звідки взялося повір'я, що вагітним треба обов'язково робити няшну фотосесію в тюлі, що летить? Не треба писати тільки, що в цьому стані жінка і є втіленням доброти і ніжності, це зрозуміло, навіщо обмежуватися прозорими ганчірочками?

- запитувала вона у своїх шанувальників.

Василіса Фролова обирала сміливі образи для фотосесій
Василіса Фролова обирала сміливі образи для фотосесій / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Свого часу Ксенія Собчак і зовсім оголювалася, розповідаючи про вагітність журналу TATLER.

Ксенія Собчак
Ксенія Собчак / Фото: instagram.com/tatlermagazine

Ксенія Собчак для Tatler
Ксенія Собчак для Tatler / Фото: instagram.com/tatlermagazine

Ксенія Анатоліївна, до речі, повторила легендарний образ Демі Мур для Vanity Fair. З того часу десятки знаменитостей повторили успіх актриси, оголившись для обкладинок глянцю.

Деми Мур для Vanity Fair
Деми Мур для Vanity Fair / Фото: vanityfair.com/

Для обкладинки того ж видання, що й Демі Мур, оголилася Моніка Беллуччі.

Моніка Беллуччі / скріншот

Топ-модель Клаудія Шиффер позувала для Vogue.

Клаудія Шиффер
Клаудія Шиффер / Фото: Vogue

Вагітна Джессіка Сімпсон фотографувалася для ELLE.

Джессіка Сімпсон
Джессіка Сімпсон / Фото: elle.com

Співачка Нюша, розповівши про вагітності на пізніх термінах, носила облягаючі вбрання, не приховуючи животик, що округлився.

Нюша
Нюша / Фото: Інстаграм Нюші

У відвертих образах позувала і реперка Карді Бі.

Карді Бі
Карді Бі / Фото: instagram.com/iamcardib

Карді Бі любить відверті фотосесії
Карді Бі любить відверті фотосесії / Фото: instagram.com/iamcardib

Одна з найвідоміших вокалісток світу Бейонсе – облетіла всі таблоїди з "вагітною" фотосесією, коли вона чекала близнюків.

Бейонсе
Бейонсе / Фото: instagram.com/beyonce

Також сьогодні всі обговорюють поява співачки Йолки з концертами в Україні.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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