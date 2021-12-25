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Рікі Мартін вперше показав 3-річну дочку, яку виховує разом із чоловіком (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
25 грудня, 19:22
В закладинки
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Малятко Люсія з'явилася на світ у 2018 році. У день народження доньки відомий співак поділився їхніми новими спільними кадрами
Рікі Мартін опублікував фото з підрослою донькою
Рікі Мартін опублікував фото з підрослою донькою / Фото: instagram.com/ricky_martin

На знімках та короткому відео, опублікованих у профілі Рікі Мартіна в Instagram – відомий пуерториканський співак разом із трирічною донькою Люсією Мартін-Йосеф ходять пляжем.

У цієї красивої дівчинки день народження того ж дня, що й у мене. 24 грудня. Люсіє Мартін-Йозеф, ти – світло моїх очей, моє натхнення, моя мотивація. Ти – голова у нашому домі і це нам подобається. Я люблю тебе всім своїм серцем. Вітаю, донечка, – написав 50-річний Рікі Мартін.

Свайпайте ліворуч, щоб переглянути відео:

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Сім'я Рікі Мартіна

У квітні 2016 року Мартін почав зустрічатися зі шведсько-сирійським художником Джваном Йосефом і вже за півроку вони оголосили про заручини. Через два роки Мартін та Йосеф узаконили стосунки.

Рікі Мартін з чоловіком та дітьми
Рікі Мартін з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/ricky_martin

24 грудня 2018 року сурогатна мати народила парі дівчинку, яку назвали Люсія Мартін-Йосеф. 2019-го в сім'ї співака з'явився малюк Ренн Мартін-Йосеф.

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Ріка Мартін також має двох синів – близнюків Маттео та Валентино, яких у серпні 2008 року йому народила сурогатна мати.

Раніше повідомлялося, що позашлюбний син Арнольда Шварценеггера відмовився носити прізвище батька.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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