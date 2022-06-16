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Обвинуваченого у сексуальних домаганнях Кевіна Спейсі відпустили під заставу

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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16 червня, 13:55
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Голлівудський актор Кевін Спейсі після першого суду у справі про сексуальне насильство щодо трьох чоловіків був випущений під заставу
Кевіна Спейсі після звинувачень у домаганнях відпустили під заставу
Кевіна Спейсі після звинувачень у домаганнях відпустили під заставу / Фото: Getty Images

Секс-скандал навколо оскароносного актора Кевіна Спейсі набирає обертів. Нещодавно зірці кіно висунули ще п'ять звинувачень у сексуальних домаганнях.

Перше засідання у справі Спейсі відбулося 16 червня у Вестмінстерському магістратському суді, пише The Mirror.

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Під час процесу було заслухано звинувачення у насильстві над чоловіком та примусі його до проникаючих сексуальних дій без згоди у серпні 2008 року, а також два пункти звинувачення у сексуальному насильстві над чоловіком у березні 2005 року та сексуальному насильстві над чоловіком у квітні 2013 року.

Проте після закінчення засідання суд ухвалив рішення звільнити голлівудського актора під заставу, сума якої поки що невідома.

Королівська прокуратура санкціонувала звинувачення у бік Спесі ще минулого року, проте весь цей час актор був за кордоном і не з'являвся у Великій Британії.

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Нещодавно Спейсі прийняв рішення все ж таки відстоювати своє ім'я в суді, адже він запевняє, що не має жодного відношення до злочинів. Навіть у будівлю суду сьогодні актор заходив з посмішкою.

Нагадаємо, що після гучного секс-скандалу справу Кевіна Спейсі закрили через раптову смерть людини, яка висунула зірці звинувачення. А після цього померли ще два фігуранти скандальної справи.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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