Роман Полянський спростував чутки, що розлучився з колишньою через Гросу: Не Аліна стала причиною

Роман Полянський та Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu
Співачка Аліна Гросу, яка нещодавно розчулила шанувальників кадрами з братами, та її бойфренд Роман Полянський розповіли, що почуття між ними зародилися далеко не одразу після знайомства. Вони зустрілися на зйомках кліпу Аліни Гросу, але на той момент Роман ще був одружений і виховував дочку. Стосунки між співачкою і актором спочатку були тільки дружніми.
В інтерв'ю для "ЖВЛ", опублікованому на YouTube, Роман Полянський спростував, що розлучився зі своєю дружиною через закоханість. За словами актора, почуття до Аліни Гросу з'явилися вже після того, як він вирішив розлучитися з дружиною.
До цього все йшло. Не Аліна стала причиною, просто все якось закінчилося. Якось, ймовірно, почуття пройшли. Я цю тему не особливо чіпав, відбулося так, буває. Люди сходяться і розходяться, – сказав актор.
Коли Аліна Гросу розлучилася зі своїм чоловіком Олександром Комковим, саме Роман Полянський став підтримкою для співачки.
Поступово між ними зародилися почуття.
Дуже багато людей, яких бачили нас разом, самі нас підштовхували одне до одного. Усі казали, що ми дуже схожі на пару, – розповіла Аліна Гросу.
Коли співачка повернулася з Росії до України, Роман Полянський вирішив поїхати слідом за нею.
Я зрозумів, що якось важкувато без неї. Хочеться бачити ці очі, губки, носик. І ось в той момент і зрозумів, що треба їхати завойовувати, – сказав актор.
До речі, дочка Романа Полянського Марфа дуже добре ставиться до Аліни Гросу. Сама ж артистка відзначила, що дівчинка дуже талановита і в майбутньому може стати співачкою або акторкою.
Аліна Гросу та Роман Полянський дали ексклюзивне інтерв'ю програмі "Зірковий шлях":
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