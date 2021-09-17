Роман з двома чоловіками і переїзд до іншої країни – 5 зізнань Тіни Кароль з нового інтерв'ю

Тіна Кароль розповіла цікаві факти про себе / Фото: скриншот
На своєму YouTube-каналі Тіна Кароль, яка недавно загриміла в скандал , опублікувала новий ролик в рубриці "Було / Не було" і поділилася новими цікавими фактами про себе.
Роман з двома чоловіками
Тіні задали провокаційне запитання, чи зустрічалася вона з двома чоловіками одночасно. Співачка не стала багато говорити на цю тему, але зізналася, що така історія в її житті була.
А якщо вони подивляться цей випуск? – сказала Тіна.
До слова, раніше колишній коханий Тіни Кароль Кирило Туриченко розповів про таємний роман зі співачкою . Пара довго приховувала стосунки, а пізніше він дізнався про роман співачки з її майбутнім чоловіком Євгеном Огіром.
Переїзд до іншої країни
Співачка зізналася, що не проти на деякий час змінити обстановку.
Я періодично хочу пожити в іншій країні. Я взагалі люблю їздити в інші країни, люблю міняти ландшафти, екстремальні подорожі, вивчати різні міста, вулиці, – розповіла Тіна Кароль.
Про керування автомобілем
Тіна Кароль не водить автомобіль, так як у неї був сумний досвід водіння.
Але треба все-таки довчитися, – сказала співачка.
Забуває слова пісень
У новому інтерв'ю співачка поділилася ще одним цікавим фактом про себе.
Я дуже боюся забути слова, але це трапляється зі мною постійно. Не знаю, як з цим боротися. Можу десять років співати пісню, і все одно забути ! – зізналася артистка.
Про McDonald's
Співачка ретельно стежить за своєю фігурою. Вона не раз у своїх інтерв'ю розповідала про схильність до повноти, але все ж маленькі слабкості іноді дозволяє.
Коли закінчився Atlas Weekend, я поїхала відразу в McDonald's. Я замовила тоді найбільшу порцію всього. Ось було все, і я це з'їла – розповіла Тіна Кароль
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