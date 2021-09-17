Роман з двома чоловіками і переїзд до іншої країни – 5 зізнань Тіни Кароль з нового інтерв'ю

Тіна Кароль розповіла цікаві факти про себе / Фото: скриншот

На своєму YouTube-каналі Тіна Кароль, яка недавно загриміла в скандал , опублікувала новий ролик в рубриці "Було / Не було" і поділилася новими цікавими фактами про себе.

Роман з двома чоловіками

Тіні задали провокаційне запитання, чи зустрічалася вона з двома чоловіками одночасно. Співачка не стала багато говорити на цю тему, але зізналася, що така історія в її житті була.

А якщо вони подивляться цей випуск? – сказала Тіна.

До слова, раніше колишній коханий Тіни Кароль Кирило Туриченко розповів про таємний роман зі співачкою . Пара довго приховувала стосунки, а пізніше він дізнався про роман співачки з її майбутнім чоловіком Євгеном Огіром.

Тіна Кароль і Кирило Туриченко / Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/tina_karol

Переїзд до іншої країни

Співачка зізналася, що не проти на деякий час змінити обстановку.

Я періодично хочу пожити в іншій країні. Я взагалі люблю їздити в інші країни, люблю міняти ландшафти, екстремальні подорожі, вивчати різні міста, вулиці, – розповіла Тіна Кароль.

Про керування автомобілем

Тіна Кароль не водить автомобіль, так як у неї був сумний досвід водіння.

Але треба все-таки довчитися, – сказала співачка.

Забуває слова пісень

У новому інтерв'ю співачка поділилася ще одним цікавим фактом про себе.

Я дуже боюся забути слова, але це трапляється зі мною постійно. Не знаю, як з цим боротися. Можу десять років співати пісню, і все одно забути ! – зізналася артистка.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Про McDonald's

Співачка ретельно стежить за своєю фігурою. Вона не раз у своїх інтерв'ю розповідала про схильність до повноти, але все ж маленькі слабкості іноді дозволяє.

Коли закінчився Atlas Weekend, я поїхала відразу в McDonald's. Я замовила тоді найбільшу порцію всього. Ось було все, і я це з'їла – розповіла Тіна Кароль

Інші новини про співачку: