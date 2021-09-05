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"Дістали зі своєю Тіною": соцмережі сперечаються через нову ведучу Танців з зірками

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
5 вересня, 09:47
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Іванна Онуфрійчук стала ведучою нового сезону танцювального шоу замість Тіни Кароль. У Мережі через це розгорівся скандал – хтось хоче повернути Тіну, а комусь вона вже набридла
Іванна Онуфрійчук / Тіна Кароль
Іванна Онуфрійчук / Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Тепер в голдрумі "танців" замість Тіни Кароль буде Іванна Онуфрійчук. Багато шанувальників співачки очікували побачити її на паркеті, але поки що натяку на те, що Тіна стане учасницею шоу, не було.

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Тим часом нову ведучу і колегу Юрія Горбунова вже представили глядачам. Деякі сприйняли цю новину з радістю, а ось фанати Кароль пишуть гнівні коментарі про Іванну Онуфрійчук і вимагають, щоб на проєкт повернули Тіну.

  • "Легендарні ведучі є легендарні ведучі! Юра і Тіна були як одне ціле! Дуже шкода, що Тіни не буде. І шоу стане якимось незвичним!"
  • "Хотілося б, щоб Тіна і далі була ведучою"
  • "Тіна Кароль найкраща! Як можна було її замінити!"
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Скріншот: instagram.com/tanci1plus1

  • "Як можна було замінити легендарну Тіну на Іванку"
  • "Тіна легенда цього шоу, а тепер якась Іванна"

Скріншот: instagram.com/tanci1plus1

Та не всі налаштовані так скептично. Серед користувачів знайшлися і ті, хто виступив проти Кароль:

  • "Дістали зі своєю Тіною, дивіться концерти її і милуйтеся нею. Багато людей дивляться танці з зірками, а не на Тіну"
  • "Ну нарешті нові обличчя! А то скрізь Тіна-Тіна"
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Скріншот: instagram.com/tanci1plus1

  • "Іванна прекрасна ведуча. Красива і вишукана! Дуже чекаємо на її дебют!"
  • "Дуже рада її знову побачити в проекті!"

Скріншот: instagram.com/tanci1plus1

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Іванною Онуфрійчук:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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