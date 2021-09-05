"Дістали зі своєю Тіною": соцмережі сперечаються через нову ведучу Танців з зірками

Іванна Онуфрійчук стала ведучою нового сезону танцювального шоу замість Тіни Кароль. У Мережі через це розгорівся скандал – хтось хоче повернути Тіну, а комусь вона вже набридла

Іванна Онуфрійчук / Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Тепер в голдрумі "танців" замість Тіни Кароль буде Іванна Онуфрійчук. Багато шанувальників співачки очікували побачити її на паркеті, але поки що натяку на те, що Тіна стане учасницею шоу, не було.

Реклама

Тим часом нову ведучу і колегу Юрія Горбунова вже представили глядачам. Деякі сприйняли цю новину з радістю, а ось фанати Кароль пишуть гнівні коментарі про Іванну Онуфрійчук і вимагають, щоб на проєкт повернули Тіну.

"Легендарні ведучі є легендарні ведучі! Юра і Тіна були як одне ціле! Дуже шкода, що Тіни не буде. І шоу стане якимось незвичним!"

"Хотілося б, щоб Тіна і далі була ведучою"

"Тіна Кароль найкраща! Як можна було її замінити!"

Реклама

Скріншот: instagram.com/tanci1plus1

"Як можна було замінити легендарну Тіну на Іванку"

"Тіна легенда цього шоу, а тепер якась Іванна"

Скріншот: instagram.com/tanci1plus1

Та не всі налаштовані так скептично. Серед користувачів знайшлися і ті, хто виступив проти Кароль:

"Дістали зі своєю Тіною, дивіться концерти її і милуйтеся нею. Багато людей дивляться танці з зірками, а не на Тіну"

"Ну нарешті нові обличчя! А то скрізь Тіна-Тіна"

Реклама

Скріншот: instagram.com/tanci1plus1

"Іванна прекрасна ведуча. Красива і вишукана! Дуже чекаємо на її дебют!"

"Дуже рада її знову побачити в проекті!"

Скріншот: instagram.com/tanci1plus1

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Іванною Онуфрійчук:

Реклама

Ще новини на тему: