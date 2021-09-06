Тіна Кароль загриміла в скандал через виступ в чорному вбранні на весіллі (відео)

Організаторка весіль Христина Кривцова поскаржилася на співачку Тіну Кароль, яка раніше отримала нове прізвисько від шанувальників. За словами організаторки, Кароль повідомили побажання щодо концертного вбрання – воно не повинно було бути темним. У результаті співачка і її шоу-балет виступили перед молодятами та гостями в чорних костюмах.
В Instastories Христина Кривцова опублікувала відео з уривком виступу Тіни Кароль. За іронією, співачка виконувала свій новий хіт "Скандал".
Коли три місяці бріфуєш артиста, висилаючи #colormood і концепти, по-людськи просиш не працювати на весіллі в чорних костюмах і взяти стійку з квітами в рамках концепту або використати нашу. Отримайте. Розпишіться, – написала організаторка.
Захід, як виявилося, пройшов у готелі Edem Resort Medical & SPA.
Сама ж Тіна Кароль в соцмережі не опублікувала відео з заходу, але в Instastories поділилася роликом, на якому каталася на гойдалці на тлі Карпат.
Дивіться інтерв'ю з Тіною Кароль у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна":
Дізнайтеся більше новин на тему: