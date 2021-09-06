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Тіна Кароль загриміла в скандал через виступ в чорному вбранні на весіллі (відео)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
6 вересня, 15:16
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Популярна співачка виступила на одному з українських весіль, але розлютила організаторку. Як виявилося, артистка порушила бриф
Тіна Кароль потрапила в скандал через сукню на весіллі
Тіна Кароль потрапила в скандал через сукню на весіллі / Фото: instagram.com/tina_karol, instagram.com/kristina.krivtsova

Організаторка весіль Христина Кривцова поскаржилася на співачку Тіну Кароль, яка раніше отримала нове прізвисько від шанувальників. За словами організаторки, Кароль повідомили побажання щодо концертного вбрання – воно не повинно було бути темним. У результаті співачка і її шоу-балет виступили перед молодятами та гостями в чорних костюмах.

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В Instastories Христина Кривцова опублікувала відео з уривком виступу Тіни Кароль. За іронією, співачка виконувала свій новий хіт "Скандал".

Коли три місяці бріфуєш артиста, висилаючи #colormood і концепти, по-людськи просиш не працювати на весіллі в чорних костюмах і взяти стійку з квітами в рамках концепту або використати нашу. Отримайте. Розпишіться, – написала організаторка.

Захід, як виявилося, пройшов у готелі Edem Resort Medical & SPA.

Сама ж Тіна Кароль в соцмережі не опублікувала відео з заходу, але в Instastories поділилася роликом, на якому каталася на гойдалці на тлі Карпат.

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Тіна Кароль в Карпатах
Тіна Кароль в Карпатах / Фото: instagram.com/tina_karol

Дивіться інтерв'ю з Тіною Кароль у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна":

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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