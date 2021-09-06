Тіна Кароль загриміла в скандал через виступ в чорному вбранні на весіллі (відео)

Популярна співачка виступила на одному з українських весіль, але розлютила організаторку. Як виявилося, артистка порушила бриф

Тіна Кароль потрапила в скандал через сукню на весіллі / Фото: instagram.com/tina_karol, instagram.com/kristina.krivtsova

Організаторка весіль Христина Кривцова поскаржилася на співачку Тіну Кароль, яка раніше отримала нове прізвисько від шанувальників. За словами організаторки, Кароль повідомили побажання щодо концертного вбрання – воно не повинно було бути темним. У результаті співачка і її шоу-балет виступили перед молодятами та гостями в чорних костюмах.

Реклама

В Instastories Христина Кривцова опублікувала відео з уривком виступу Тіни Кароль. За іронією, співачка виконувала свій новий хіт "Скандал".

Коли три місяці бріфуєш артиста, висилаючи #colormood і концепти, по-людськи просиш не працювати на весіллі в чорних костюмах і взяти стійку з квітами в рамках концепту або використати нашу. Отримайте. Розпишіться, – написала організаторка.

Захід, як виявилося, пройшов у готелі Edem Resort Medical & SPA.

Сама ж Тіна Кароль в соцмережі не опублікувала відео з заходу, але в Instastories поділилася роликом, на якому каталася на гойдалці на тлі Карпат.

Реклама

Тіна Кароль в Карпатах / Фото: instagram.com/tina_karol

Дивіться інтерв'ю з Тіною Кароль у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна":

Дізнайтеся більше новин на тему: