МакSим вийшла з коми і дихає самостійно – представник співачки (оновлено)

Виконавиця хіта "Знаешь ли ты" МакSим перебувала в комі більше місяця. Артистка була госпіталізована в червні з важкою пневмонією і ураженням легень

Нові подробиці про стан МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Днями директорка МакSим Маргарита Соколова повідомила про поліпшення стану здоров'я співачки . Директор артистки зазначала, що співачка йде на поправку . Трохи пізніше інформація про здоров'я МакSим стала відома Telegram-каналу Mash.

Співачка почала самостійно дихати через кисневу маску.

Лікарі відключили 38-річну Марину Максимову від ЕКМО. Динаміка позитивна, пневмонія в стадії вирішення. Права легеня, яке постраждало найбільше, теж відновлюється – рідини з неї відкачують все менше, – повідомляє Mash.

Співачці МакSим стало краще / Фото: instagram.com/maksimartist

Представники МакSим підтвердили, що співачка прийшла до тями. Директорка співачки Маргарита Соколова особисто спілкувалася з артисткою по відеозв'язку.

Її дійсно відключили від апарату, дихає самостійно через кисневу маску, відчуває себе набагато краще, настрій дуже позитивний і бойової, легкі відновлюються, – написала Маргарита в Instagram.

Директорка зазначила, що на МакSим чекає тривале відновлення, але найстрашніше позаду.

Що трапилося МакSим:

Нагадаємо, в червні відому російську співачку МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані , Перед яким у неї піднялася висока температура, але тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ.

Повідомлялося, що у виконавиці важка пневмонія і ураження легень 40%. пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ . Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і ураженні 80% легких.

Дивіться повний виступ МакSим з того самого концерту в Казані:

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