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У лікарні вперше прокоментували стан МакSим. Співачка опинилася в червоній зоні

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
31 липня, 11:41
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Виконавиця хіта "Знаешь ли ты" МакSим знаходиться в комі вже більше ніж місяць. Артистка була госпіталізована в червні з важкою пневмонією та ураженням легень
МакSим лежить в реанімації
МакSим лежить в реанімації / Фото: instagram.com/maksimartist, 52gkb.ru

Після того як директорка співачки МакSим сказала, що іноді вона приходить до тями, стан зірки прокоментували в у міській клінічній лікарні №52 Москви. Саме там зараз лежить в комі артистка.

Як повідомляє видання NEWS, відділення, в якому лежить МакSим, потрапило в "червону зону".

Вона поступила 23 червня і з того моменту знаходиться в реанімації. У нас зараз все відділення – це "червона зона". Відвідувати можна нікого, навіть тих, хто знаходиться не в реанімації, а в звичайних палатах, – прокоментували в лікарні.

У лікарні дозволяється лише передавати речі та посилки.

МакSим
МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Нагадаємо, що в червні відбувся концерт МакSим в Казані. Напередодні у співачки піднялася температура, але вона все одно вирішила виступити. Після цього співачка була госпіталізована з високою температурою. У лікарні в артистки виявили ураження легень 40% і підтвердили пневмонію. Через кілька днів стан МакSим почав погіршуватися, її під'єднали до апарату ШВЛ і ввели у штучну кому, щоб знизити навантаження на внутрішні органи й запобігти кисневому голодуванню. Вже тоді у співачки була поразка легких понад 75%.

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Нагадаємо, що раніше директор МакSим, яка лежить разом з нею в лікарні, повідомила про поліпшення стану співачки.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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