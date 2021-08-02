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У стані здоров'я МакSим з'явилися покращення – директор співачки

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
2 серпня, 16:20
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Більше місяця МакSим знаходиться в комі у важкому стані. Зараз стала з'являтися інформація, що співачка йде на поправку
Нові подробиці про стан здоров'я МакSим
Нові подробиці про стан здоров'я МакSим / Фото: instagram.com/sokllovamargarita, instagram.com/maksimartist

Хорошим новинами поділилася директор МакSим, Маргарита Соколовська, яка раніше розповіла про тривалу реабілітацію співачки.

Одне можу сказати: їй краще ! Зараз найголовніше – завмерти, розслабитися, дати їй спокій, поменше говорити про це. І вона одужає. Просто потрібен час, – сказала директор співачки виданню ФАН.

Менеджерка МакSим Маргарита Соколова розповіла про стан здоров'я співачки
Менеджерка МакSим Маргарита Соколова розповіла про стан здоров'я співачки / Фото: instagram.com/sokllovamargarita

Маргарита розповіла, що МакSим виводять зі стану медикаментозного сну, їй вдається спілкуватися з медиками, вона перебуває в ясній свідомості.

Раніше в ЗМІ з'являлася різного роду інформація про те, що стан співачки вкрай критичне . Повідомлялося, що у МакSим почалися проблеми з внутрішніми органами – у співачки нібито відмовило одну легеню .

Нещодавно директор співачки заявила, що Марина (справжнє ім'я МакSим) " буває в свідомості, але її організм дуже ослаблений і потребує відпочинку ".

Нагадаємо, в червні відому російську співачку МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані , Перед яким у неї піднялася висока температура, але тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ.

Повідомлялося, що у виконавиці важка пневмонія і ураження легень 40%. пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ . Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і ураженні 80% легких.

Раніше лідер російської групи "Ленінград" Сергій Шнуров написав вірш про співачку МакSим .

Дивіться повний виступ МакSим з того самого концерту в Казані:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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