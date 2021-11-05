Найгірший фільм Marvel? Рецензія на фільм Вічні

Рецензія на фільм "Вічні" / Фото: Sony, Marvel Studios

Нещодавно я вже розповідала, про що фільм Вічні та згадувала, що західні критики вважали фільм надто затягнутим. Зізнатися, я була впевнена, що вони перебільшують, хоча на сайті Rotten Tomatoes картину оцінили у 50 балів, що є не найкращим результатом.

Після перегляду ж запитую – чи правильно студія Marvel вчинила, запросивши в якості режисера Хлою Чжао? Безперечно, вона заслужила свій "Оскар" за "Землю кочівників", але чи так потрібен у новій фазі КВМ (кіновсесвіту "Марвел") такий формат?

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Кадр із фільму "Вічні" / Фото: YouTube

Затягнуте оповідання

Фанати "Марвел" звикли до досить довгого хронометражу, але в тих же "Месниках. Фінал" дві години минають як 15 хвилин, тому що події відбуваються динамічно та захоплююче. У "Вічних", які тривають понад дві з половиною години, навіть екшен-сцени видаються якимось уповільненими.

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Персонажі

Дуже цікаво спостерігати за тим, що відбувається з героїнею Анджеліни Джолі – Тіною, а ось Річард Медден (привіт шанувальникам "Гри престолів") з самого початку ніби "пасе задніх" і не надто активно себе проявляє, хоча з його Ікарісом саме пов'язаний головний "плот твіст" фільму.

Анджеліна Джолі у ролі Тіни / Фото: YouTube

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Окремо хочеться виділити ірландського актора Баррі Кеогана, він зіграв Друїга, який виступив проти інших членів своєї раси. Характер його персонажа привертає увагу, і взагалі Друїг видається найбільш самостійним серед Вічних.

Баррі Кеоган у ролі Друїга / Фото: YouTube

Посил фільму

"Вічні" – це довга і некваплива картина, яка поступово знайомить глядача з численними новими персонажами кіновсесвіту "Марвела", яких ми тепер спостерігатимемо в найближчих фільмах.

Персонаж Кіта Гарінгтона, до речі, взагалі не розкрився, хоча ще до початку зйомок було оголошено, що актор зіграє Чорного лицаря (це самостійний персонаж, який не стосується Вічних).

Чорний Лицар та Серсі / Фото: YouTube

Головна думка фільму, на мій погляд, не в тому, що людство вкотре виявляється на межі загибелі через більш розвинених і освічених істот, а в тому, що навіть надлюди, якими є Вічні, слабкі перед проблемою вибору, проблемою жалю, співчуття, співпереживання, обов'язку... Ці богоподібні герої відчувають те саме, що й звичайні люди і так само, як звичайні люди, не знають, що з усім цим робити, так само припускаються помилок і відчувають біль.

Ікаріс та Серсі / Фото: YouTube

Практично в кожному фільмі "Марвел" режисери наголошують на основній лінії – вірі в краще. Завжди є герой (або кілька), який бореться, навіть якщо сенсу в цьому немає. А чи справді він є?

Чи сподобався мені фільм "Вічні", як фанатці "Марвел"? Не впевнена. Я можу лише розглядати його як "вступ" до нової фази кіновсесвіту, в новий розділ. Порівнювати "Вічних" з "Месниками" категорично не можна, але дати собі час на те, щоб зрозуміти це кіно – варто.

P.S. Сцена після титрів

В одній зі сцен після титрів, якщо зможете висидіти "Вічних" до кінця, Marvel показали британського співака Гаррі Стайлса – йому дісталася роль Ероса ака Зоряного Лисиця брата Таноса, який зіпсував взагалі все в останніх "Месниках".

Гаррі Стайлс в образі Ероса з'явився у сцені після титрів у "Вічних" / Фото: popcrush.com

Дуже хочеться побачити Ероса в майбутніх фільмах, тим більше, що Гаррі вже має досвід у кіно ("Дюнкерк" Крістофера Нолана, "Не хвилюйся, дорогенька" Олівії Уайлд).

А поки що – у Marvel Studios на черзі серіал "Соколине око" та фільм "Людина-павук: Немає шляху додому", які мають вийти до кінця цього року.

Вже подивилися "Вічні"? Так Ще ні Збираюся подивитись Не дивитимусь

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