Наймолодший учасник Холостячки здійснив мрію дитинства Злати Огнєвіч: фото

Злата Огнєвіч отримала оригінальний подарунок від Влада Ясько / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, Скріншот з YouTube

Ми вже повідомили, хто залишив шоу "Холостячка-2" в третьому випуску, а тепер настав час дізнатися подробиці цього епізоду.

До речі, не забудьте, що зовсім скоро на телеканалі "Україна" стартує грандіозне шоу "Маска".

Сюрприз від Влада

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Одним з найяскравіших випадків в третьому епізоді став сюрприз від наймолодшого учасника проєкту – Влада Ясько. Хлопець протягом тижня готував подарунок для Злати, який повернув її в дитинство.

Влад попросив ведучого проєкту, Григорія Решетника, дати контакт когось із рідних Злати. Хлопець поговорив по відеозв'язку з рідною сестрою Огневич, Юлією.

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Дівчина розповіла, що в дитинстві Злата мріяла про тамагочі, а також про ляльок Барбі, які сім'я на той момент не могла собі дозволити.

Фото: скріншот

Під час церемонії троянд Влад відвів Злату в затишне місце, де зробив їй подарунок. Він подарував Огнєвіч тамагочі і ляльку Барбі в стильному піджаку на іграшковому автомобілі з Кеном.

Фото: скріншот

Хлопець також подарував Златі піджак – такий самий він зшив на замовлення і для ляльки!

Фото: скріншот

На цьому сюрпризи не закінчилися. Влад дізнався у сестри Злати, що співачка в юності мріяла про синтезатор. Незважаючи на те, що зараз у Злати є різна музична апаратура, Влад все одно захотів зробити такий сюрприз співачці і запропонував подарувати синтезатор комусь, хто цього потребує.

Ще п'ять цікавих фактів цього випуску:

В цьому випуску Злата вперше покаталася на мотоциклі-ендуро. Це було під час побачення з Андрієм Задворним.

Злата зізналася, що коли стала добре заробляти, перший час вона витрачала багато грошей на одяг і косметику.

Вірші на проєкті пише не тільки Ілля, але і власник фітнес-центру Олег. Один зі свої творів він прочитав Златі під час побачення на човні.

Фото: скріншот

Злату дуже приємно здивував Максим Тарапата. Учасникам дали завдання записати для Злати веселе і смішне відеозвернення. Мета – розвеселити Злату. Макс дуже креативно підійшов до завдання. Щоб підняти настрій Холостячки, він зробив пародію на Григорія Решетника, влаштував сцену з ляльками для черевомовлення і навіть заспівав пісню про "Злату Тарапату".

Злата зізналася, що в одних з минулих стосунків, за її словами, була "тираном". Вона могла скасувати плани, зустрічі і домовленості з коханим заради концерту або особистих кар'єрних цілей. Зараз Огнєвіч такого собі не дозволяє.

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