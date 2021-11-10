СБУ пояснила чому Галкіна внесли до чорного списку

Що Максиму Галкіну подарували на день народження / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Мінкульт за поданням СБУ вніс Максима Галкіна, якого висміяли за "жіночу" рекламу в Instagram, до переліку осіб, які загрожують суверенітету України. Про це повідомили у прес-службі відомства.

Санкції стосовно чоловіка Алли Пугачової діють із середи, 3 листопада. Станом на сьогоднішній день у чорному списку перебувають 259 діячів культури, які створюють загрозу нацбезпеці України.

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Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

До сьогодні в держструктурі не пояснювали внесення пародиста до чорного списку, але тепер у Мікульті пояснили причини такого рішення:

Підставою для внесення до списку цього іноземця є достатні дані щодо його діяльності на шкоду Україні. А зокрема – спрямованої на провокування сепаратистських настроїв, створення умов для порушення територіальної цілісності нашої держави, підтримку тимчасової окупації частини України країною-агресором та інше, – йдеться у документі.

Тепер Галкіну повністю буде заборонено в'їзд до нашої країни, а також фільми та мюзикли за його участю не можна буде транслювати українським телебаченням.

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